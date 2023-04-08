В Україні з'явиться новий тип пенсій: кому пощастить отримати додаткові 7 тисяч грн

В Україні з'явиться додатковий вид пенсії - меценатська. Як кажуть у ПФУ, її зможуть отримати українці, яким вирішить допомогти родич або знайомий.

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Є категорія українців, яким пощастить отримати додаткові 7 тисяч грн - ПФУ / Колаж фото УНІАН

В Україні з'явиться додатковий вид пенсії – меценатський, яку зможуть отримувати ті українці, яким вирішать допомогти грошима родичі або друзі. Про це повідомляється на офіційній сторінці Пенсійного фонду в Facebook.

Як пишуть чиновники, при перерахунку на благодійну адресну пенсію 10 тисяч грн, 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч, а ще 3 тисячі грн підуть на пенсії іншим українцям.

"Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України, 70% благодійного персоналізованого внеску (у наведеному прикладі це 7 тисяч гривень) буде включено до виплатних документів для обраного пенсіонера. Решта, 30%, будуть спрямовані на фінансування пенсій інших пенсіонерів", – кажуть у ПФУ.

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Також повідомляється, що будь ‒ який громадянин України, який проживає в Україні або за кордоном, може зробити внесок до Пенсійного фонду - для того, щоб збільшити розмір пенсії своїх батьків, бабусь і дідусів (або просто близьких людей).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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