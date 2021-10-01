Україна з 1 жовтня перейшла на е-лікарняні: кому дозволяють оформляти документ по-старому

Всього є 4 винятки / 062.com

З 1 жовтня лікарняні листи (вони ж документи про тимчасову непрацездатність) в Україні оформляються виключно онлайн, але є винятки.

Паперові листи непрацездатності в окремих випадках видаватимуть ще до 1 лютого 2022 року, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Так, лікарняні листи старого формату можна отримати в 4 випадках:

лист непрацездатності, виданий у паперовій формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно продовжити або закрити;

минув час (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

У такому разі рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-Консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за їх відсутності - головний лікар закладу;

у зв'язку з усиновленням дитини протягом двох місяців з дати народження, зазначеного у свідоцтві про народження.

Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та цього свідоцтва про народження;

Реклама

виникнуть технічні проблеми при передачі даних між ЕРЛН і ЕСОЗ, що призводять до неможливості формування електронного листа непрацездатності більш ніж протягом семи днів з дати створення МВТН - до усунення таких проблем (помилок).



Читайте такжеУ Кабміні хочуть інакше платити лікарняні українцям: що змінитьсяТакож у МОЗ надали алгоритм дій для отримання е-лікарняного.

Звернутися для медичного огляду до лікаря. Лікар встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує електронний медичний висновок у Реєстрі медичних висновків. МВТН з моменту накладення на нього Кеп лікаря автоматично передається з електронної охорони здоров'я до електронного реєстру листів непрацездатності. На підставі МВТН формується листок непрацездатності. Електронний листок непрацездатності має унікальний реєстраційний номер і надійде роботодавцю пацієнта в його кабінет страхувальника і самому пацієнту в його Особистий кабінет на вебпортал Пенсійного фонду. Дані електронного листа непрацездатності надходять до Реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду України в закритому вигляді і відразу відображається в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі. Через 7 днів після закриття електронний переходить в статус "готовий до сплати". На підставі сформованої заяви-розрахунку за даними Реєстру страхувальник може проводити виплату.

Нагадаємо, оформлення всіх лікарняних в Україні відбуватиметься виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я вже з 1 жовтня.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, впровадження електронних лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією.