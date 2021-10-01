Україна з 1 жовтня перейшла на е-лікарняні: кому дозволяють оформляти документ по-старому

У МОЗ роз'яснили, в яких випадках видавати паперові лікарняні.
З 1 жовтня лікарняні листи (вони ж документи про тимчасову непрацездатність) в Україні оформляються виключно онлайн, але є винятки.
Паперові листи непрацездатності в окремих випадках видаватимуть ще до 1 лютого 2022 року, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Так, лікарняні листи старого формату можна отримати в 4 випадках:
- лист непрацездатності, виданий у паперовій формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно продовжити або закрити;
- минув час (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.
У такому разі рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-Консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за їх відсутності - головний лікар закладу;
- у зв'язку з усиновленням дитини протягом двох місяців з дати народження, зазначеного у свідоцтві про народження.
Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та цього свідоцтва про народження;
- виникнуть технічні проблеми при передачі даних між ЕРЛН і ЕСОЗ, що призводять до неможливості формування електронного листа непрацездатності більш ніж протягом семи днів з дати створення МВТН - до усунення таких проблем (помилок).
Читайте такжеУ Кабміні хочуть інакше платити лікарняні українцям: що змінитьсяТакож у МОЗ надали алгоритм дій для отримання е-лікарняного.
- Звернутися для медичного огляду до лікаря.
- Лікар встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує електронний медичний висновок у Реєстрі медичних висновків.
- МВТН з моменту накладення на нього Кеп лікаря автоматично передається з електронної охорони здоров'я до електронного реєстру листів непрацездатності.
- На підставі МВТН формується листок непрацездатності. Електронний листок непрацездатності має унікальний реєстраційний номер і надійде роботодавцю пацієнта в його кабінет страхувальника і самому пацієнту в його Особистий кабінет на вебпортал Пенсійного фонду.
- Дані електронного листа непрацездатності надходять до Реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду України в закритому вигляді і відразу відображається в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі. Через 7 днів після закриття електронний переходить в статус "готовий до сплати". На підставі сформованої заяви-розрахунку за даними Реєстру страхувальник може проводити виплату.
Нагадаємо, оформлення всіх лікарняних в Україні відбуватиметься виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я вже з 1 жовтня.
Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, впровадження електронних лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією.