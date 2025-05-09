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В Україні ввели нові правила виплат сім'ям загиблих військових: що змінилося

Руслана Заклінська
9 травня 2025, 21:00
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Кабінет Міністрів змінив правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю.
В Україні ввели нові правила виплат сім'ям загиблих військових: що змінилося
Кабмін вніс зміни до порядку виплат / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні змінили правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю
  • Статус члена сім'ї загиблого може бути скасований
  • Особи з інвалідністю І групи отримуватимуть виплати поза чергою

Кабінет міністрів змінив правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю. Запроваджено нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого та позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни були внесені під час засідання уряду та стосуються кількох порядків соціального захисту родин загиблих захисників. Зокрема, статус члена сім'ї загиблого можуть скасувати, якщо скасовано актовий запис про смерть або судове рішення про визнання особи безвісти зниклою.

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Захист прав дітей та недієздатних родичів

Заборонено відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб, які мають право на отримання виплат. Якщо допомогу отримали помилково, її можна добровільно повернути до бюджету за заявою.

Виплати за рішенням суду

Також можна отримати допомогу без свідоцтва про смерть, якщо є судове рішення про визнання особи мертвою або зниклою. Якщо особу визнають померлою не одразу, на подання заяви для виплат є три роки.

Порядок подання заяв

Заяви подаються особисто повнолітніми родичами або через батьків чи представників для дітей та недієздатних осіб. Заяви можна подавати поштою або через ЦНАПи.

До заяви додають:

  • посвідчення члена сім’ї загиблого,
  • свідоцтво про смерть або судове рішення.

Виплати здійснюються в порядку черги відповідно до дати надходження документів. Виняток становлять особи з інвалідністю І групи, які отримують кошти позачергово.

Добровільне повернення коштів

Введено механізм повернення грошових виплат до бюджету у разі помилки або зміни статусу. Повернуті кошти можуть бути використані повторно в поточному бюджетному році або спрямовані до держбюджету, залежно від часу повернення.

Виплати в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, до Дня Незалежності України 2025 року уряд ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань та родинам загиблих захисників України. Сума допомоги залежить від категорії отримувача і варіюється від 450 до 3 100 гривень.

Також в Україні пенсійні виплати можуть бути тимчасово призупинені для внутрішньо переміщених осіб та громадян за кордоном через невиконання кількох умов: не пройдену фізичну ідентифікацію або відсутність руху коштів на рахунку протягом шести місяців. Для відновлення виплат необхідно подати заяву до Пенсійного фонду, вказати банківський рахунок та пройти ідентифікацію.

Крім цього, в Мукачеві на Закарпатті запровадили соціальну ініціативу для людей похилого віку: мешканці, які досягли 85 років, отримуватимуть одноразову грошову допомогу. Розмір виплат залежить від віку.

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Хто такий Тарас Мельничук?

Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

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