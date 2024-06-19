Пенсії в Україні вийде оформити не всім: що сталося

В Україні ті, хто не встигнуть заробити щонайменше 15 років стажу, не зможуть отримати пенсію. При цьому пенсійний вік залежить від стажу, кажуть чиновники.

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Пенсії в Україні отримають не всі - що потрібно перевірити в плані стажу / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні ті люди, у яких не буде щонайменше 15 років страхового стажу, не зможуть отримати пенсію за віком. Як кажуть чиновники, аж до досягнення 60-річчя кожному українцю варто перевірити свій стаж - у деяких випадках можна встигнути виправити ситуацію, повідомляє портал "Обозреватель".

Поступово вимоги до кількості років зростатимуть і зростатимуть. І в 2028-му для виходу на заслужений відпочинок буде потрібно вже 35 років (дана вимога для виходу на пенсію в 60 років - і ті, хто її не виконають, змушені будуть працювати до 63 або 65 років).

Для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, до свого 60-річчя людині потрібно мати:

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у 2024-му - від 31 року стажу;

у 2025-му - від 32 років стажу;

у 2026-му - від 33 років стажу;

у 2027-му - від 34 років стажу;

у 2028-му - від 35 років стажу.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, до свого 60-річчя вам потрібно мати:

у 2024-му - від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му - від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му - від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му - від 24 до 34 років стажу;

у 2028-му - від 25 до 35 років стажу.

Трохи пізніше заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак у коментарі порадила всім українцям незалежно від віку скористатися можливостями порталу ПФУ - мовляв, що раніше українці на такий крок підуть, то більше у вас буде часу на виправлення ситуації.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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