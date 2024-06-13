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Як перевірити, чи правильно нарахували пенсії і не потрапити в халепу

Дмитро Відоменко
13 червня 2024, 15:37
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"Де і як перевірити правильність нарахування пенсії?" - це питання напевно ставлять в Україні мільйони людей. Главред детально на нього відповідає.
Пенсіонери, черги
Як самому перевірити правильність нарахування пенсії? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Перевірити правильність нарахування пенсії в Україні можна через офіційний сайт Пенсійного фонду в органах соціального захисту, повідомляє спеціалізоване видання "На Пенсії".

Як самому перевірити правильність нарахування пенсії?

По-перше, записатися до регіонального відділення Пенсійного фонду можна через електронну чергу. Для цього потрібно записатися на прийом на офіційному сайті ПФУ - у чітко призначений час потрібно буде прийти у філію відомства з повним пакетом документів (паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення).

Далі потрібно авторизуватися на сайті ПФУ і перейти в розділ "Мої пенсійні виплати".

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У цьому розділі можна переглянути:

  • Розмір пенсії;
  • Періоди, включені до страхового стажу;
  • Середню зарплату, взяту за основу для розрахунку пенсії;

Розрахунок пенсії.

  • Також може завантажити мобільний додаток ПФУ:
  • Завантажити додаток "ПФУ" з App Store або Google Play.
  • Авторизуватися в додатку.

У додатку можна переглянути:

  • Розмір пенсії;
  • Періоди, включені до страхового стажу;
  • Середню зарплату, взяту за основу для розрахунку пенсії;
  • Власне розрахунок пенсії.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсіонери, черги

Що робити, якщо не згоден із розміром пенсії?

Якщо людина не згодна з нарахуванням пенсії, то можна звернутися до вищого органу Пенсійного фонду України (ПФУ) в регіоні, де вона проживає - управління відомства в області. І може подати скаргу на рішення ПФУ про нарахування пенсії. Скаргу можна подати особисто, поштою або через електронну чергу на сайті відомства.

Далі можна звернутися до суду за місцем реєстрації та подати позовну заяву про перерахунок пенсії. У суді вам потрібно буде довести, що пенсію було нараховано неправильно.

У деяких випадках доведеться звернутися до органів соціального захисту - їхні співробітники можуть допомогти розібратися в питаннях нарахування пенсії та допомогти оформити всі необхідні документи для подачі скарги або позовної заяви до суду.

Крім того, можна звернутися до юриста. Він може допомогти:

  • оцінити законність нарахування пенсії;
  • Скласти скаргу або позовну заяву до суду;
  • Представити інтереси в суді.

І, врешті-решт, потрібно пам'ятати, строк подання скарги на рішення ПФУ становить 10 днів. Строк подання позову до суду становить 3 місяці.

Що за проєкт "На пенсії"?

Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

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