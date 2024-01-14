Росіяни готуються висадити десантні бригади в українському тилу - ISW

ISW раніше спостерігав за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-gotuyutsya-visaditi-desantni-brigadi-v-ukrajinskomu-tilu-isw-10533080.html Посилання скопійоване

Окупанти готують висадку десанту / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Аналітики Інституту дослідження війни повідомляють, що російські кадрові війська формують десантно-штурмові бригади, що будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

У звіті ISW зазначається, що це не нова концепція для армії РФ, оскільки схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані.

За даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

відео дня

Зазначається, що на Запорізькому напрямку вже діє такий підрозділ - 49-та окрема десантно-штурмова бригада (ДШБ) у складі 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ).

ДШБ існують у сучасній російській армії в складі Повітряно-десантних військ, тому російські сухопутні формування цілком можуть намагатися створити ці формування.

ISW раніше спостерігав за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань і оцінював, що створення таких спеціалізованих формувань покликане відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими російські війська наразі стикаються в Україні.

"Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що РФ перекинула до Севастополя новітній великий корабель для десанту. На знімку, який зробив супутник Sentinel 2, який був зроблений 6 січня 2024 року, біля пірсу в Севастопольській бухті, можна помітити корабель.

ЗСУ під Авдіївкою бронеколону РФ підірвали разом з десантом. Українські захисники пояснили, що окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу і техніки на цей напрямок і не залишають спроб оточити Авдіївку.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.