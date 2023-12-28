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Без західних грошей підвищення пенсій у 2024 може не бути - Мінсоцполітики

Дмитро Відоменко
28 грудня 2023, 14:35
Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович припускає, що у разі відсутності фінансової допомоги Заходу індексації пенсій у 2024-му може не бути.
Жолнович, пенсіонери
При цьому, як підкреслила міністр Жолнович, проблем з виплатою пенсій бути не повинно / колаж Главред, фото УНІАН

Якщо Україна не отримає міжнародної фінансової допомоги у 2024 році, то індексація пенсій може не відбутися зовсім. Про це міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила в ефірі національного телемарафону.

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, - наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ (єдиний соціальний внесок - Главред), то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", - сказала Жолнович.

Тобто, як підкреслила міністр, проблем з виплатою пенсій не повинно бути.

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"Можливо, не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики (тобто Захід не дасть грошей - Главред), говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", - заявила Жолнович.

Крім того, чиновниця зазначила, що всі підвищення та індексації в бюджет закладені ‒ і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

"Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла поки передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки ми готові їх робити", - підсумувала Жолнович.

Нагадаємо, напередодні віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів України Юлія Свириденко в інтерв'ю Financial Times заявила про те, що в нашій країні в 2024 році можуть серйозно затримати виплату пенсій і зарплат вчителям, держслужбовцям - якщо Україна не отримає фінансову допомогу від США та ЄС.

За словами чиновниці, бюджет потребуватиме 37 мільярдів доларів США зовнішньої підтримки. Україна надаватиме пріоритет оборонним потребам та обслуговуванню боргу. Через це фінансування соціальних секторів опиниться перед великими ризиками. Без своєчасної зарплати можуть залишитися 500 тисяч держслужбовців, 1,4 мільйона вчителів і 10 мільйонів пенсіонерів.

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пенсіонери мінсоцполітики підвищення пенсій
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