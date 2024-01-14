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Пенсії в Україні суттєво зростуть: хто буде отримувати більше вже з 1 березня

Юрій Берендій
14 січня 2024, 09:53
В Мінсоцполітики розповіли деталі щодо запланованої на березень 2024 року індексації пенсії.
Пенсії в Україні суттєво зростуть: хто буде отримувати більше вже з 1 березня
Розмір пенсії зміниться не для всіх ​​​​​​/ Колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні планується індексація пенсій у березні 2024 року. Міністерство соціальної політики підтвердило наміри провести цей перерахунок. Про це повідомила міністрка Оксана Жолнович в інтерв'ю для "Укрінформ".

"Ми не розглядаємо жодних варіантів перенесення. Ми плануємо виконувати всі наші стандарти, що заплановані в межах цього року. Звісно, можуть бути надзвичайні обставини. Це війна. Але зараз в поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію", – розповіла Жолнович.

Щодо пенсій, очільниця Мінсоцполітики зазначила, що в цьому плані наші військові відіграють важливу роль. За її словами, воїни не лише захищають країну, а й з їхніх зарплат автоматично спрямовуються єдині соціальні внески до бюджету, що значно підтримує Пенсійний фонд.

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Індексація пенсій запланована на березень, оскільки раніше це неможливо через те, що бо дані статистики надходять не раніше лютого. Без цих даних неможливо точно розрахувати розмір індексації.

Формула для розрахунку індексації включає в себе 50% інфляції за 2023 рік та 50% середнього зростання зарплати за останні 36 місяців. Точний розмір поки що невідомий, але в Мінфіні та Мінсоцполітики очікують, що він становитиме близько 13%. Однак це не означає, що всі пенсії збільшаться на 13%, оскільки розмір підвищення залежить від інших факторів.

Зокрема, підвищувати будуть "голу пенсію". Це той розмір виплати, який розрахували за формулою. І розмір пенсії за формулою може бути меншим, ніж фактичний. Так, в Україні пенсії збільшують і за віковими категоріями, і за стаж, тому деякі українці можуть отримати підвищення не на 13%, а, наприклад, на 7%.

Пенсії, які не встигли "застаріти", тобто виплачувалися недавно, не будуть підвищені в рамках цієї індексації. Індексація необхідна для оновлення пенсій, які були призначені давно, тому українці, які отримували пенсії в минулому чи навіть в позаминулі роки, ймовірно, не отримають підвищення у березні.

За попередніми розрахунками, пенсіонери, які отримують "чисту" пенсію в розмірі 7 692 грн, можуть очікувати прибавку у розмірі 1 тис. грн.

Що кажуть в уряді?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що уряд планує провести індексацію пенсій у березні. За попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики, середні пенсії зростуть на 13%.

Прем'єр-міністр також повідомив, що на субсидії з бюджету виділять 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж минулого року. Загалом соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн, що на 25 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

"Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі збільшуємо видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю. Збільшуємо мінімальну зарплату. Продовжуємо допомагати внутрішньо переміщеним особам", - повідомив Шмигаль.

Проблеми з виплатами зарплат і пенсій

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо Україна не отримає фінансову допомогу від США та ЄС на початку наступного року, це може призвести до затримок у виплаті пенсій і зарплат держслужбовцям і вчителям.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що Пенсійний фонд стабільно утримується за рахунок внутрішніх надходжень від платників податків, тому немає підстав для хвилювань про виплату пенсій, навіть у разі відсутності зовнішньої фінансової підтримки.

Крім того, Кабінет міністрів України вирішив продовжити термін фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року.

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