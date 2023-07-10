УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Пенсії отримають не всі: що робити українцям, у яких не вистачить стажу

Дмитро Відоменко
10 липня 2023, 12:38 оновлено 10 липня, 12:38
101
Українцям, які по досягненню пенсійного віку не матимуть необхідного страхового стажу, пенсія не виплачуватиметься.
Пенсія, пенсійне
З 1 січня 2023 року для виходу на пенсію 60-річним стаж повинен становити не менше 30 років / колаж Главред, фото УНІАН

Громадянам України, які по досягненню пенсійного віку не матимуть необхідного страхового стажу, пенсія не буде виплачуватися. Однак для таких людей передбачено надання соціальної грошової допомоги, повідомляє портал "На пенсії".

"Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу. У загальному сенсі - соціальну пенсію", - розповіли експерти.

Який потрібен страховий стаж для виходу на пенсію

З 1 січня нинішнього року для виходу на пенсію 60-річним стаж повинен становити не менше 30 років. При цьому вимоги будуть посилюватися і до 2028 року складуть вже 35 років.

відео дня

Вийти ж на пенсію в 63 роки можна тільки при наявності не менше 20-річного страхового стажу. А вже після досягнення 65 років:

  • у 2023 році - від 15 до 20 років стажу;
  • у 2024 році - від 15 до 21 року;
  • у 2025 році - від 15 до 22 років;
  • у 2026 році - від 15 до 23 років;
  • у 2027 році - від 15 до 24 років;
  • у 2028 році - від 15 до 25 років.

Як кажуть експерти, соціальна допомога фактично є своєрідною заміною пенсії. При цьому її розмір не фіксований - він перераховується кожні півроку і прив'язаний до:

  • прожиткового мінімуму;
  • майновим змінам;
  • середньомісячного сукупного доходу.

"Сума такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривні), і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 684 гривні)", – підсумували експерти.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що для українців запустять нові пенсії. Стало відомо, хто зможе отримати ще 7 тисяч гривень. В Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії - меценатський. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий.

Українцям перерахують і збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

Більше економічних новин:

пенсії матеріальна допомога трудовий стаж
Реклама

Головне за день

Країни НАТО усунуть ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс - Кулеба

Країни НАТО усунуть ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс - Кулеба

12:51 Світ
"Ставлення змінилось": 89% українців хочуть вступу до НАТО

"Ставлення змінилось": 89% українців хочуть вступу до НАТО

12:20 Україна
"Як площа Одеси": ЗСУ звільнили вже 169 квадратних кілометрів

"Як площа Одеси": ЗСУ звільнили вже 169 квадратних кілометрів

11:32 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:51

Країни НАТО усунуть ПДЧ зі шляху України до вступу в Альянс - Кулеба

12:44

Перезавантаження крутої історії: почалися зйомки "Жіночого лікаря. Нове життя"

12:38

Пенсії отримають не всі: що робити українцям, у яких не вистачить стажу

12:24

Вранці чи ввечері: коли найкраще збирати огірки

12:20

"Ставлення змінилось": 89% українців хочуть вступу до НАТО

Україну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - ПортниковУкраїну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - Портников
11:46

Мадонна вперше після реанімації показалася на людях: як виглядає зірка

11:32

"Як площа Одеси": ЗСУ звільнили вже 169 квадратних кілометрів

11:28

На зарядці довше, ніж в руках: що робити, якщо телефон швидко розряджається

11:26

Війна може припинитися, якщо ми отримаємо запрошення у НАТО - ПортниковВідео

Реклама
11:16

Після 20 років стосунків: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова таємно одружилися

11:03

Портников пояснив, що завадить Україні швидко стати членом НАТО

10:56

Китайські партнери РФ у 2023 році через посередника виграли на держтендерах в Україні більше 2,6 млрд грн актуально

10:35

Україна стане членом НАТО, щойно дозволять обставини - Гойсен

10:16

Не побачив 2-місячної доньки: загинув прикордонник, який тримав оборону Києва

10:07

Три сценарії: що говорять українські бійці на фронті про контрнаступ - ВВС

10:03

"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

09:57

Головоломка для кмітливих: приберіть 2 сірники, щоб виправити рівняння

09:38

Опуклі рисочки на клавішах А і О зробили не випадково: навіщо вони потрібні

09:06

РФ скинула авіабомбу на місце видачі гумдопомоги в Оріхові: є загиблі і багато пораненихФото

08:56

Як не переплачувати за електрику: в "Укренерго" назвали простий спосіб

Реклама
08:50

Що приховують бармени: навіщо в коктейлі 2 трубочки

08:08

Путін викликав Пригожина в Кремль "на килим" після провалу заколоту - ЗМІ

08:08

"Це НАТО не готове прийняти Україну": Волкер накинувся з критикою на Байдена

07:16

Путін опинився у незручному становищі через рішення щодо "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, яку практично неможливо розгадати: потрібно знайти журавля на картинці

06:54

Чи може Захід піти на заморозку війни?Погляд

06:45

Що означає слово "звитяга" і чому ми неправильно його вживаємо: пояснення мовознавцяВідео

06:43

Яке сьогодні свято і привітання з Днем ангела 10 липня

06:30

РФ вночі атакувала Миколаїв ракетою С-300: удар нанесли по об'єкту інфраструктури

04:00

"Москві стане не до Криму": Золотарьов назвав умову здачі Росією півостроваВідео

02:05

Трансгендерна жінка вперше поїде на конкурс "Міс Всесвіт" від Нідерландів

01:35

"Є 3 вузлові точки": політолог назвав території, за які РФ воюватиме найсильнішеВідео

00:55

Продюсер Полякової висловився про Каменських, яка співає за кордоном російською

00:15

Кримський міст переоцінений, його підрив не вплине на битву за Крим - ЗолотарьовВідео

09 липня, неділя
23:31

Байден міг закінчити війну за 5 хвилин, але Україна на це не пішла б - Зеленський

22:50

Війна в Україні не закінчиться виходом на кордони 1991 року – політологВідео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич після гей-весілля готується стати батьком

22:07

"Багато людей можуть підтримати": Зеленський допустив заколот або революцію в РФ

21:34

В НАТО терміново узгоджують пакет гарантій безпеки для України - Politico

21:11

У окупантів РФ у Мелітопольському районі прогримів вибух: опубліковані кадриВідео

Реклама
20:46

Путін підтвердив, що в Дагестан їздив його двійник - ексспівробітник КДБ

20:43

Навіщо 11 липня потрібно принести в будинок кропиву: прикмети і що не можна робити

20:23

Проблему водоканалів переклали з хворої на здорову головуПогляд

20:16

Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС

20:12

Пугачова та Галкін забирають дітей і полишають Ізраїль

19:41

Скандал на весь СРСР: за що зненавиділи Едіту П'єху

19:32

Повернення захисників Маріуполя: Лавров в істериці "наїхав" на Туреччину

19:31

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

18:39

"За що хлопці гинуть": блогерка Верба похвалилася новою машиною за 10 млн грн

18:18

Україну можуть взяти в НАТО до закінчення війни - ексрадник глави Пентагону

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти