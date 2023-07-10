Пенсії отримають не всі: що робити українцям, у яких не вистачить стажу

Українцям, які по досягненню пенсійного віку не матимуть необхідного страхового стажу, пенсія не виплачуватиметься.

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З 1 січня 2023 року для виходу на пенсію 60-річним стаж повинен становити не менше 30 років / колаж Главред, фото УНІАН

Громадянам України, які по досягненню пенсійного віку не матимуть необхідного страхового стажу, пенсія не буде виплачуватися. Однак для таких людей передбачено надання соціальної грошової допомоги, повідомляє портал "На пенсії".

"Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу. У загальному сенсі - соціальну пенсію", - розповіли експерти.

Який потрібен страховий стаж для виходу на пенсію

З 1 січня нинішнього року для виходу на пенсію 60-річним стаж повинен становити не менше 30 років. При цьому вимоги будуть посилюватися і до 2028 року складуть вже 35 років.

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Вийти ж на пенсію в 63 роки можна тільки при наявності не менше 20-річного страхового стажу. А вже після досягнення 65 років:

у 2023 році - від 15 до 20 років стажу;

у 2024 році - від 15 до 21 року;

у 2025 році - від 15 до 22 років;

у 2026 році - від 15 до 23 років;

у 2027 році - від 15 до 24 років;

у 2028 році - від 15 до 25 років.

Як кажуть експерти, соціальна допомога фактично є своєрідною заміною пенсії. При цьому її розмір не фіксований - він перераховується кожні півроку і прив'язаний до:

прожиткового мінімуму;

майновим змінам;

середньомісячного сукупного доходу.

"Сума такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривні), і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 684 гривні)", – підсумували експерти.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що для українців запустять нові пенсії. Стало відомо, хто зможе отримати ще 7 тисяч гривень. В Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії - меценатський. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий.

Українцям перерахують і збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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