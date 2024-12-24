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Падіння після історичного максимуму: скільки коштує валюта в Україні

Анна Косик
24 грудня 2024, 16:27
58
Національний банк України встановив новий курс долара до гривні.
Доллар, евро
Курс долара і євро падає вже кілька днів / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара на 24 грудня
  • Оновлений курс євро НБУ на 24 грудня

У вівторок, 24 грудня, Національний банк України (НБУ) знизив курс долара на 0,1 гривні. Також змінився і курс євро. Про це стало відомо із сайту регулятора.

Офіційний курс встановлено на рівні 41,99 гривень (23 грудня - 41,87 гривень) за 1 долар та 43,64 гривень (23 грудня - 43,51 гривень) за 1 євро.

відео дня

При цьому на міжбанку курс долара, у порівнянні із закриттям попереднього дня, впав до 41,94-41,96 гривень (купівля-продаж) за долар.

Якщо говорити про ситуацію на готівковому ринку, то курс цієї валюти зріс на 5 копійок і становить 42,35 гривень за долар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у понеділок, 23 грудня, курс долара в Україні "впав" на 5 копійок. Також на 6 копійок зменшився офіційний курс євро до гривні.

Напередодні начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що не дивлячись на те, що річна інфляція, згідно з прогнозами, може перевищити 10%, курси валют залишаться на досить стабільному рівні, хоча і з невеликими коливаннями, що не призводять до глобальних змін.

Раніше також стало відомо, що ціна на долари в Україні в короткостроковій перспективі буде залишатися відносно стабільною. Курс на міжбанку може не перевищити максимальний курс долара, який передбачений у Держбюджеті на 2024 рік.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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