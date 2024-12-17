Долар другий день поспіль б'є антирекорд: НБУ встановив новий курс валют

В Україні курс долара другий день поспіль б'є історичний антирекорд. Національний банк України встановив новий курс на середу, 18 грудня.
НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол. Таким чином, гривня впала ще на 9 копійок. Гривня продовжила своє падіння і у відношенні до євро. Регулятор встановив офіційний курс євро на рівні 43,91 грн за євро, що на 10 копійок більше.
На міжбанківському валютному ринку України встановлений курс на рівні 41,88/41,93 грн/дол., євро – 43,99/44,03 грн/євро.
Курс долара в Україні - новини за темою
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оголосив про зростання курсу долара до гривні. Згідно з даними на офіційному сайті регулятора, курс долара на 17 грудня 2024 року встановлено на рівні 41,74 гривні за 1 долар, що на 0,13 грн більше, порівняно з попереднім днем.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс валют в Україні буде і далі коливатися в Україні. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.
Як писав Главред із посиланням на банкіра, в останній місяць 2024 року курс долара в Україні зросте. Однак, курс валют може бути меншим, ніж прогнозувалося.
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