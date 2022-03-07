УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Відкладаються сплата податків та орендна плата: Зеленський розповів про послаблення для бізнесу

7 березня 2022, 13:19

ФОПи першої і другої групи повністю звільняються від ЄСВ на час воєнного стану і не менше року після нього.

бизнес во время войны
Зеленський розповів про послаблення для бізнесу / УНІАН

Через ситуацію у країні влада прийняла рішення про запровадження спеціального пакету підтримки бізнесу.

Запроваджені послаблення діятимуть на час воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, фізичні особи-підприємці першої і другої групи на це час повністю звільняються від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Підприємства і ФОПи третьої групи не повинні поки що платити ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав ЗСУ та інших захисних формувань, а також тих, які приєдналися до тероборони.

Крім цього, для усіх підприємств, які не можуть зараз заплатити податки, відтерміновується їх сплата.

"Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення", – зазначив президент України.

Реклама

Зеленський зазначив, що це тільки перша частина великого пакету допомоги.

Також президент подякував підприємцям, які продовжують свою роботу і виконують зобов’язання перед працівниками.

"Платити зарплату людям – навіть якщо компанія не працює, як раніше – це захищати Україну. Держава всі свої зобов’язання виконує. Проіндексовані пенсії – вже у людей. Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоби захистити країну від російських ракет.

Також президент України закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, Зеленський закликав повністю бойкотувати і російський експорт, і російський імпорт.

Читайте також:

viber
війна в Україні бізнес Володимир Зеленський вторгнення Росії ФОП
Зараз ви переглядаєте новину «Відкладаються сплата податків та орендна плата: Зеленський розповів про послаблення для бізнесу». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Свято Теплого Олекси 2022: прикмети, як вийти заміж і залишитися молодоюСвято Теплого Олекси 2022: прикмети, як вийти заміж і залишитися молодою Розклад евакуаційних поїздів від Укрзалізниці на 7 березня 2022 рокуРозклад евакуаційних поїздів від Укрзалізниці на 7 березня 2022 року Перші ознаки того, що Росія видихається: чому противник більше не може активно наступатиПерші ознаки того, що Росія видихається: чому противник більше не може активно наступати Путін порівняв жителів Донбасу з бродячими собакамиПутін порівняв жителів Донбасу з бродячими собаками Блінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачівБлінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Останні новини

18:01

Не всі країни Євросоюзу хочуть надавати Україні статус кандидата - Bloomberg

17:50

Окупантів заманили в пастку: подробиці знищення корабля ЧФ РосіїВідео

17:31

Під Києвом окупанти обстріляли хлібзавод, багато жертв

17:13

Опубліковано список номерів, з яких поширюють фейки

16:52

Переговори між Україною і Росією вже почалися: Подоляк попередив агресораВідео

Реклама
16:49

У Вишгороді бійці ЗСУ збили ще одну ворожу "вертушку"Відео

16:29

Росія готова припинити війну в "одну мить": у Путіна назвали умовуВідео

16:25

Країни ЄС приймають українців: як отримати статус біженця в Європі

16:23

Припинення війни та репарації: Україна назвала головні вимоги до РФ в ГаазіВідео

16:03

Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гуморомФотоВідео

15:47

Розстріляли і переїхали танком: на Запоріжжі кадирівці жорстоко вбили працівників Укрпошти

15:41

Оператори дозволили змінювати мережі зв'язку: що таке національний роумінг і як скористатисяВідео

15:37

Близька військова поразка Москви: хто стоїть за історичним рішеннямПогляд

15:32

ВСУ відбили аеропорт Миколаєва і йдуть в ліс шукати розгублених окупантівВідео

15:14

"Він обезбашений і не боїться " - Зеленський не збирається залишати Україну - ОПУ

15:13

"Тікають навіть під час дороги": полонений російський технік розповів про масове дезертирство ворогаВідео

14:58

"Захисники Білорусі - боягузи і спільники нацистів": Міхалок звернувся до білоруських військовихВідео

14:45

Жодного просування ворога за добу: Арестович розповів про успіхи української арміїВідео

14:44

Львівщина за добу направила в постраждалі від війни області 1200 тонн гуманітарного вантажу

14:21

У бою з російськими загарбниками загинув колишній нардеп

Реклама
14:04

Угорщина заборонила транзит і постачання зброї в Україну

14:01

Східні сюрпризи: якими будуть наслідки перших санкційних ударів Сходу по РосіїПогляд

13:56

Кулеба зустрінеться з Лавровим в Туреччині

13:42

Як отримати допомогу 6500 грн від держави під час війни, якщо втратив роботуВідео

13:40

Що робити у разі відсутності водопостачання - рекомендації МОЗ

13:39

Третій раунд переговорів з РФ: зустріч стартує о 16:00

13:23

Китай готовий стати посередником між Україною і Росією - очільник МЗС КНР

13:19

Відкладаються сплата податків та орендна плата: Зеленський розповів про послаблення для бізнесуВідео

13:13

Генерал Маковецький, який віддавав накази бомбити Харків, народився в Чугуєві

12:58

"Ні на віллах в Майямі, ні в бункері на Уралі не сховаєтеся": Данилов гнівно звернувся до російських загарбників

12:45

Де можна купити інсулін - у МОЗ опублікували список аптек

12:34

Чому смерть Путіна може не принести полегшення УкраїніПогляд

12:27

"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав Захід закрити небо або дати бойові літаки

12:23

11 тисяч солдатів і 114 повітряних суден: які втрати поніс ворог від початку війни

11:58

Повний бойкот експорту та імпорту: Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії

11:50

Під Києвом - запеклі бої: ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, ІрпіньВідео

11:45

Евакуаційні поїзди на 7 березня 2022 - розклад

11:35

"Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція": у Фінляндії потужно познущалися з Росії

11:30

Гороскоп на завтра, 8 березня 2022: Водоліям - небезпека на дорозі, Скорпіонам - випробування долі

11:23

Війна в Україні: шести містам присвоїли звання Місто-герой

Реклама
11:04

РФ запропонувала евакуювати людей з українських міст в Росію та Білорусь – ВерещукВідео

11:00

"Репутаційний сморід, назву Росії доведеться міняти": публіцист Невзоров виступив з жорстким висловлюваннямВідео

10:55

Чим для Росії та особисто Путіна закінчиться війна в Україні: астролог дав похмурий прогноз

10:52

Дивляться фото зруйнованих міст в кафе Парижа: Подоляк присоромив оточення, яке не захищає Україну

10:32

Гороскоп на сьогодні, 7 березня 2022: Тільцям - вороги, Ракам - інтриги

10:29

Біля Херсона і Миколаєва ВСУ знищили 3 колони загарбників і 30 їх вертольотів

10:21

В Україні заблокували YouTube-канал Анатолія Шарія

10:14

"Російський корабель, йди на*": у Чорному морі українські військові знищили російське судно

10:07

Армія бомжів і волоцюг: чому Росія програла війну, а Україна ще її не вигралаПогляд

10:05

Українська "ДжаВолина": у Луцьку розробили катапульту для коктейлю МолотоваВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти