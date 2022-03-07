Відкладаються сплата податків та орендна плата: Зеленський розповів про послаблення для бізнесу

Зеленський розповів про послаблення для бізнесу / УНІАН

Через ситуацію у країні влада прийняла рішення про запровадження спеціального пакету підтримки бізнесу.

Запроваджені послаблення діятимуть на час воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, фізичні особи-підприємці першої і другої групи на це час повністю звільняються від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Підприємства і ФОПи третьої групи не повинні поки що платити ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав ЗСУ та інших захисних формувань, а також тих, які приєдналися до тероборони.

Крім цього, для усіх підприємств, які не можуть зараз заплатити податки, відтерміновується їх сплата.

"Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення", – зазначив президент України. Реклама

Зеленський зазначив, що це тільки перша частина великого пакету допомоги.

Також президент подякував підприємцям, які продовжують свою роботу і виконують зобов’язання перед працівниками.

"Платити зарплату людям – навіть якщо компанія не працює, як раніше – це захищати Україну. Держава всі свої зобов’язання виконує. Проіндексовані пенсії – вже у людей. Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоби захистити країну від російських ракет.

Також президент України закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, Зеленський закликав повністю бойкотувати і російський експорт, і російський імпорт.

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