Перетнули межу в 100 грн за десяток: ціни на популярний продукт б'ють рекорди

Вартість на важливий для великоднього стола продукт перевищила всі прогнози.

https://glavred.net/economics/peresekli-chertu-v-100-grn-za-desyatok-ceny-na-populyarnyy-v-ukraine-byut-rekordy-10655393.html Посилання скопійоване

Яйця дорожчають швидше, ніж очікувалось / Колаж: Главред, фото: pixabay

Про що мова:

Зростання роздрібних цін на яйця випереджає офіційну статистику

Причинами зростання є дорожчі корми, електроенергія та пальне

В Україні знову зросли ціни на яйця. Протягом лютого 2025 року вартість цього продукту піднялася на 3,5%, а якщо порівняти з лютим 2024 року — то на 1,8%. Такі дані наводить "Мінфін".

За інформацією цінового моніторингу, подорожчання в роздрібній торгівлі відбувається швидше, ніж свідчать офіційні звіти. Наприклад, десяток яєць марки "Квочка" категорії С1 подорожчав із 60,97 грн на початку лютого до 74,68 грн на початку березня. А яйця "Ясенсвіт" за цей же період подорожчали з 70,78 до 73,83 грн. Деякі бренди вже перетнули межу в 100 грн за десяток.

відео дня

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Офіційна статистика за березень ще не оприлюднена, однак за спостереженнями "Мінфіну", станом на 1 квітня яйця "Квочка" коштували вже 79,6 грн, а "Ясенсвіт" — до 78,2 грн у деяких супермаркетах.

Як пояснює голова Спілки птахівників Сергій Карпенко, незважаючи на зростання цін, виробники працюють майже в нуль. Причини — подорожчання кормів. До прикладу, зерно +50%, шрот +40%. А також високі тарифи на електроенергію та пальне.

Цікаво, що наприкінці минулого року виробництво яєць різко зросло, а експорт — навпаки, впав. Це спричинило насичення внутрішнього ринку та зниження цін. У грудні в магазинах з’явилися яйця зі знижками, а в січні 2025 року, за даними Держстату, їхня вартість впала аж на 23,1% у порівнянні з груднем.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що яйця в Україні подорожчали на 44%. Подібна тенденція подорожчання спостерігається за останній рік і у вершкового масла - у порівнянні з березнем 2024 року ціни на нього зросли на 31,9%.

Окрім цього, українцям накрутили ціни на популярний овоч. Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції за стійко високого попиту.

А от ціни на картоплю продовжують летіти у прірву. Річ у тім, взимку Україна активно імпортувала продукцію з Європи через низький врожай минулого року.

Більше економічних новин:

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред