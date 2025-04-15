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Ціни різко злетіли: популярні весняні овочі подорожчали перед Великоднем

Руслана Заклінська
15 квітня 2025, 10:15
205
У фруктовому сегменті ціни знизилися.
Ціни різко злетіли: популярні весняні овочі подорожчали перед Великоднем
Ціни на овочі в Україні різко змінилися / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Овочі в Україні здебільшого подорожчали здорожчали, фрукти — подешевшали
  • Найбільше зросли ціни на редис, тепличні помідори та зелену цибулю
  • Картопля, кабачки, кріп та салат подешевшали

Ціни на популярні в Україні овочі впродовж тижня зрости. Водночас вартість фруктів здебільшого падала. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, зростання вартості насамперед торкнулося торішньої капусти: її нижня цінова межа зросла з 42 до 44 гривень за кілограм. Також додала в ціні морква — з 25 до 27 гривень.

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Натомість ціни на картоплю знизилися. Якщо раніше овоч продавали по 15–24 гривень, то минулого тижня картоплю реалізовували по 13–23 гривень за кілограм.

Також на ринку з’явилися перші партії місцевих тепличних помідорів. Вони виявилися дорожчими за імпортні, тому ціна на томати піднялася до 85–135 грн/кг (раніше — 65–85 грн/кг).

Кабачки в Україні подешевшали — з 110–115 до 95–110 грн/кг. Пекінська капуста навпаки подорожчала. Її вартість зросла з 55–60 до 60–90 грн/кг.

Редис показав найбільше зростання вартості серед коренеплодів. Нижня межа піднялась з 50 до 65 грн/кг, що пояснюється високим попитом.

У сегменті зелені кріп здешевшав з 195–230 до 180–200 грн/кг, а салат — з 95–110 до 90–100 грн/кг.

Натомість суттєво подорожчала зелена цибуля — з 100 до 130 грн/кг. Такий стрибок пов’язаний із сезонним зростанням попиту та обмеженим обсягом місцевої продукції.

У фруктовому сегменті переважає зниження цін:

  • Виноград — нижня межа впала зі 175 до 110 грн/кг.
  • Ківі — верхня межа зменшилася з 270 до 190 грн/кг.
  • Мандарини подешевшали з 75–135 до 65–125 грн/кг.

Ціни на решту овочів і фруктів залишилися без змін у порівнянні з попереднім тижнем.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, перед Великоднем вершкове масло трохи подешевшало. З жовтня 2023 року продукт стабільно дорожчав, крім короткого здешевшання перед Новим роком. Наразі середня ціна пачки 180 г (72,5% жирності) — 117,25 грн проти 123 грн на початку квітня.

Також в Україні за останні два тижні значно подешевшали курячі яйця категорії С1. Міністр аграрної політики Віктор Коваль повідомив, що ціна знизилася на 5,2% — з 60,85 грн до 57,68 грн за десяток.

Як повідомляв Главред, пауза з холодами в квітні може призвести до подорожчання огірків, помідорів та перцю через зміщення дозрівання цих культур. Голова Союзу українського селянства Іван Томич зазначив, що ціни зростатимуть, але різкого подорожчання не очікується завдяки імпорту.

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