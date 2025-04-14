Перед Великоднем раптово впала ціна на популярний продукт: яка вартість зараз

В Мінагрополітики пояснили причини падіння вартості продукту.

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В Україні фіксуюється поступове здешевлення продукції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Наскільки подешевшали яйця перед Великоднем

Чому ціни знижуються після зростання в лютому-березні

В Україні за останні два тижні суттєво подешевшали курячі яйця категорії С1. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віктор Коваль у своєму Telegram-каналі.

"Після періоду зростання в лютому-березні, за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% — з 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1", — зазначив Коваль. відео дня

Міністр також відзначив значне зростання обсягів виробництва: у березні 2025 року в Україні було вироблено 962 млн яєць, тоді як у січні — 784 млн, а в лютому — 787 млн штук. При цьому дефіциту яєць на внутрішньому ринку не зафіксовано — пропозиція відповідає попиту.

Коливання цін протягом останніх тижнів

28.03.2025 — 60,85 грн

04.04.2025 — 60,44 грн (зниження на 0,7%)

11.04.2025 — 57,68 грн (зниження на 4,6%)

На внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів, наголошує Віктор Коваль.Крім того, він додав, що ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків, українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується. Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 15–25 грн/кг. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того з 3 квітня 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав десяти найбільшим виробникам курячих яєць обов'язкові рекомендації щодо недопущення завищення цін та обмеження їх наявності на ринку. Це сталося через різкі коливання цін на яйця напередодні Великодніх свят.

Також вартість борщового набору до нового врожаю зросте на 15%, проте прогнозувати подальший ріст цін складно. За словами Марчука, ціни на овочі та інші продукти залежатимуть від урожаю.

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Що таке Мінагрополітики? Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) — міністерство, центральний орган виконавчої влади України, пише Вікіпедія Утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства аграрної політики України. Мінагрополітики відновлене у своїй діяльності постановою Кабінету Міністрів України № 1344 від 28 грудня 2020 року. 24 березня 2022 року Верховна Рада України призначила Миколу Сольського Міністром аграрної політики та продовольства України. За це рішення проголосували 294 депутати. Діяльність міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

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