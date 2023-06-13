Пенсіонери в Україні можуть отримати відразу кілька пенсій за раз: кому пощастить

У ПФУ зазначають, що пенсіонери, які виїхали в інші країни, можуть отримувати українську пенсію і там.

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Пенсії для українців / Коллаж Главред, фото УНІАН

В Україні триває повномасштабна війна, тому багато людей приймають рішення їхати в інші країни, зокрема виїжджають і пенсіонери.

Як розповіли в Пенсійному фонді України, якщо пенсіонер їде за кордон на постійне місце проживання, то він має право отримати пенсію за шість місяців.

Для цього перед від'їздом необхідно звернутися в ПФУ і написати заяву. Пенсія може бути виплачена з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.

Варто відзначити, що пенсіонери, які виїхали в інші країни, можуть отримувати українську пенсію і там. Втім, це можливо лише в тому випадку, якщо з державою, де знаходиться пенсіонер, підписано відповідну угоду.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео про те, як зміниться пенсія через зростання прожиткового мінімуму в Україні:

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