Нова пошта змінює умови доставлення посилок і документів: як і коли зміняться тарифи

Нова пошта змінює тарифи / УНІАН

З 1 січня 2022 року компанія Нова пошта проводить масштабну зміну своїх тарифів відразу за кількома напрямками.

В даними прес-служби компанії, зміняться тарифи на доставлення посилок, листів і кур'єрську доставку.

Як зміняться тарифи Нової пошти

Доставлення документів

з нового року встановлюється тариф в 40 грн на доставку документів (у вартість послуги включений картонний конверт).

Доставлення у поштомати

тариф в 35 грн залишиться дійсним протягом першого кварталу 2022 року;

залишиться дійсним протягом першого кварталу 2022 року; з 1 квітня вартість доставки в поштомат складе 45 грн незалежно від географічного напрямку і ваги відправлення по всій території України.

Повернення посилки після огляду

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тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром, складе 15 грн (за посилку вагою до 30 кг).

Тарифні зони

З 2022 року тарифні зони, будуть розраховуватися в залежності від пунктів призначення по трьох зонах:

по місту та його передмістям;

між містами України;

с / в селище міського типу або село.

Нові тарифи

При доставці в місто і його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок:

маленька - до 2 кг;

Середня - до 10 кг;

велика - до 30 кг.

Вартість посилок:

до 2 кг - 40 грн (зараз 45 грн);

(зараз 45 грн); посилки вагою до 30 кг – 80 грн (зараз 100 грн);

В ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 грн, незалежно куди буде доставлена посилка – у відділення або поштомат.

Доставка і забір посилок кур'єром за адресою

посилки до 30 кг буде фіксована вартість + 30 грн ;

; для відправлень понад 30 кг буде + 90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як у вантажу.

Доставлення посилок в експрес-накладній з декількома місцями:

посилка з максимальною вагою - за базовим тарифом;

інша - за зниженим.

читайте такожНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставки посилок

Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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