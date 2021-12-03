Нова пошта змінює умови доставлення посилок і документів: як і коли зміняться тарифи

У Новій пошті зміняться тарифи на доставлення посилок, листів і кур'єрську доставку.
З 1 січня 2022 року компанія Нова пошта проводить масштабну зміну своїх тарифів відразу за кількома напрямками.
В даними прес-служби компанії, зміняться тарифи на доставлення посилок, листів і кур'єрську доставку.
Як зміняться тарифи Нової пошти
Доставлення документів
- з нового року встановлюється тариф в 40 грн на доставку документів (у вартість послуги включений картонний конверт).
Доставлення у поштомати
- тариф в 35 грн залишиться дійсним протягом першого кварталу 2022 року;
- з 1 квітня вартість доставки в поштомат складе 45 грн незалежно від географічного напрямку і ваги відправлення по всій території України.
Повернення посилки після огляду
- тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром, складе 15 грн (за посилку вагою до 30 кг).
Тарифні зони
З 2022 року тарифні зони, будуть розраховуватися в залежності від пунктів призначення по трьох зонах:
- по місту та його передмістям;
- між містами України;
- с / в селище міського типу або село.
Нові тарифи
При доставці в місто і його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок:
- маленька - до 2 кг;
- Середня - до 10 кг;
- велика - до 30 кг.
Вартість посилок:
- до 2 кг - 40 грн (зараз 45 грн);
- посилки вагою до 30 кг – 80 грн (зараз 100 грн);
В ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 грн, незалежно куди буде доставлена посилка – у відділення або поштомат.
Доставка і забір посилок кур'єром за адресою
- посилки до 30 кг буде фіксована вартість + 30 грн;
- для відправлень понад 30 кг буде + 90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як у вантажу.
Доставлення посилок в експрес-накладній з декількома місцями:
- посилка з максимальною вагою - за базовим тарифом;
- інша - за зниженим.
читайте такожНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставки посилок
Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.
Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.
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