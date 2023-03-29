Не менше 5200 гривень: 600 тисяч українців чекає підвищення пенсії

Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень, тому тепер середня пенсія в Україні — 5200 гривень.

Пенсії / УНІАН

Пенсії в Україні знову підвищать українцям. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підвищення виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати, торкнеться близько 600 тисяч українців.

"У квітні буде проведений автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються в силі", - сказав Шмигаль.

За словами Шмигаля, громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому владі вдалося знайти ресурси, проіндексувати пенсії, продовжити доплати, надати субсидії та пільги.

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"Незважаючи на складну економічну ситуацію, уряд провів вже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогоднішній день всі пенсії за березень повністю виплачені", — йдеться в заяві.

Як зросли пенсії у березні 2023

За словами Шмигаля, у березні пенсії зросли майже на 20%.

Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів.

Середній розмір підвищення склало майже 600 гривень, тож тепер середня пенсія в Україні — 5200 гривень.

Також було вироблено підвищення виплат військовим пенсіонерам і ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів склав більше тисячі гривень.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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