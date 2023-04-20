УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Не велика проблема": в Україні заявили про підвищення тарифів на електроенергію для населення

Марія Тупік
20 квітня 2023, 20:13 оновлено 20 квітня, 20:23
76
За словами голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд.
Тарифи на електроенергію
Тарифи на електроенергію / фото УНІАН, колаж Главред

В Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже вдвічі до 2,88 грн/кВт год і для бізнесу на третину, до 4,5 грн/кВт.

За словами голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд, або близько 40 млрд грн.

Бюджетні витрати йдуть на військові потреби, допомога західних партнерів обмежена. Серед варіантів -підвищення цін на електроенергію.

відео дня

"Що може бути з тарифами? На мою думку, наприклад, для тих людей, які є багатшими: у кого є будинки, у кого є басейни з електропідігрівом. Там точно можна підвищувати тарифи і такі заможні люди можуть платити більше. Це не буде для них великою проблемою", - розповів глава енергокомітету в ефірі телемарафону.

Як зростуть ціни на електроенергію

Як повідомив керівник однієї з енергетичних компаній, на нараді в Офісі президента в квітні обговорювали підвищення тарифу на електроенергію:

  • для населення з 1,44-1,68 грн/кВт - год до 2,88 грн/кВт-год,
  • для бізнесу - з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Він підкреслив, що підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки — це дозволить збалансувати "Енергоатом" і теплову генерацію, які в минулому році мали великі збитки.

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко зазначив, що якщо порівнювати наш тариф на електрику з сусідніми країнами, то він у 3-4 рази менший.

"Навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більше половини населення споживає до 150 кВт-год. Це в місяць вони будуть платити додатково 150 гривень. Ну давайте так скажу: не смертельно", - підкреслив Кучеренко в ефірі телемарафону.

Тарифи на електроенергію зараз

В даний час в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць, а понад цей обсяг - 1,68 грн/кВт-год.

Ціна на газ і світло в Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Читайте також:

тарифи на електроенергію ЖКГ-тарифи Андрій Герус
Реклама

Головне за день

"Не велика проблема": в Україні заявили про підвищення тарифів на електроенергію для населення

"Не велика проблема": в Україні заявили про підвищення тарифів на електроенергію для населення

20:13 Гроші
"Вплив диктатора слабшає": кремлівська еліта почала сумніватися в Путіні - Галлямов

"Вплив диктатора слабшає": кремлівська еліта почала сумніватися в Путіні - Галлямов

19:57 Світ
"Росія нам не друг": в уряді Орбана раптово заявили про підтримку України

"Росія нам не друг": в уряді Орбана раптово заявили про підтримку України

18:47 Світ
Всі головні новини

Останні новини

20:37

Депутата-хабарника хочуть відсторонити від головування в комісії Київради – "слуга народу" Трубіцин заявив, що йдеться про нього

20:35

Це літе стане реперною точкою війниПогляд

20:13

"Не велика проблема": в Україні заявили про підвищення тарифів на електроенергію для населенняВідео

19:57

Зради, аборт та інтимні пропозиції від відомих чоловіків - Гросу відповіла на каверзні питання

19:57

"Вплив диктатора слабшає": кремлівська еліта почала сумніватися в Путіні - ГаллямовВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:36

Перегодували нездоровою їжею: як виглядає "найтовстіший кіт у світі"

19:20

Чи реальна загроза диверсій Росії в СкандинавіїПогляд

19:02

Додадуть понад 600 гривень: кому в Україні підвищать пенсію в травніВідео

18:47

"Росія нам не друг": в уряді Орбана раптово заявили про підтримку УкраїниВідео

Реклама
18:40

Старі джинси - безкоштовний і надійний матеріал для творчості: що з них можна зробитиВідео

18:38

Зеленський з ракетниці дав старт для контрнаступу - АрестовичВідео

18:08

Україну атакує шторм: синоптики назвала дату божевільного циклонуВідео

18:03

Навіщо 21 квітня пили цілющу воду: прикмети і що не можна робитиВідео

17:28

У Росії та Криму почалася паніка через накази Путіна - військовий експертВідео

16:51

Дочка Кошового оскандалилася хамською поведінкою і російською музикоюВідео

16:41

"Болюча тема для мене": Остапчук розкрив, чи планує дітей з молодою дружиною

16:19

Поціловані долею: лише 4 знаки зодіаку досягають приголомшливого успіху в життіВідео

16:18

Доступна розкіш з 2 інгредієнтів: рецепт зеленого салату Весняна бомба за 10 хвилинВідео

16:16

Звільнився олігарх: дружина Ярославського оголосила про розлученняВідео

16:06

Україні потрібно більше ракет для ППО: за 6 місяців було знищено 1,5 тис. повітряних цілей РФВідео

Реклама
15:36

5 шкільних загадок, які ставлять у глухий кут навіть найрозумніших дорослих

15:29

Місце України по праву в НАТО, і ми зробимо це можливим - СтолтенбергВідео

15:15

Про що не можна було говорити раніше: прем’єра спецпроєкту Комарова "Рік. За кадром" на 1+1Відео

15:05

Сир сулугуні: не тільки смачний, а й потужний захисник серця і імунітету

14:59

"Буде міжвідомча група": колишній спічрайтер Путіна розповів, як "приберуть" диктатораВідео

14:41

Столтенберг зустрівся з Зеленським у Києві: деталі першого візиту генсека НАТО з початку війниВідео

14:34

Падіння метеорита в Києві: стало відомо, чому небо стало зеленимВідео

14:29

"Європейських солдатів і сучасних винищувачів в Україні не буде": у ФРН ошелешили заявою про війнуВідео

14:15

Він ще стане в нагоді: чому не можна виливати розсіл з огірківВідео

14:02

"Історії України: відновлення правди" - на 1+1 Україна стартують вечори документальних фільмівВідео

13:44

Революція в Росії неминуча, якщо верхівка не відсторонить Путіна від влади - Аббас ГаллямовВідео

13:35

День ангела в травні 2023 за церковним календарем: хто відзначить іменини

13:11

Не найкращий варіант для жінок у віці: 4 відтінки волосся, які сильно старять жінокВідео

13:10

Як позбутися личинок хруща, поки вони не знищили врожай

13:09

Даша Астаф'єва втратила голос після складної операції і не може повернутися на сцену

12:55

Кохана Дмитра Кулеби розсекретила роман з політиком та показала їх домашнє фото

12:45

Кличко і Генсек Конгресу регіональної влади Ради Європи підписали Меморандум про співпрацю

12:43

Росія змінить тактику ракетних ударів, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ - ГУРВідео

12:39

Жив у юрті, але намагався принизити Обаму: ЗСУ ліквідували самовпевненого земляка Шойгу

12:25

Загадка на кмітливість: лише одиниці знайдуть шматок мила серед каченят за 21 секунду

Реклама
12:16

Jah Khalib, який ховався в київському бомбосховищі, став на бік Росії

12:07

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик на донецький напрямок

12:02

Овочі будуть солодкими, а квіти - стануть довго цвісти: як застосовувати молоко в саду та городіВідео

11:49

Гороскоп на завтра 21 квітня 2023: Тельцям – маніпуляції, Ракам - романтикаВідео

11:49

"Залишився місяць-два максимум": онколог дав Заворотнюк невтішний прогноз

11:41

Повалення Путіна і наступник Медведєв: експерт пояснив, чому диктатор вчепиться у владуВідео

11:40

Головоломка, яка "підкориться" лише геніям: потрібно знайти заховану зубну щітку за 7 секунд

11:30

"Путін стане ніким, його порвуть на частини": політолог сказав, коли впаде режим в РФВідео

10:57

Скандал водійки та поліцейських: депутат Слюсар заявив, що з патрульними сварилася його колишня дружина

10:45

Генеральний секретар НАТО Столтенберг приїхав до КиєваВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти