"Не велика проблема": в Україні заявили про підвищення тарифів на електроенергію для населення

За словами голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд.

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Тарифи на електроенергію / фото УНІАН, колаж Главред

В Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже вдвічі до 2,88 грн/кВт год і для бізнесу на третину, до 4,5 грн/кВт.

За словами голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд, або близько 40 млрд грн.

Бюджетні витрати йдуть на військові потреби, допомога західних партнерів обмежена. Серед варіантів -підвищення цін на електроенергію.

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"Що може бути з тарифами? На мою думку, наприклад, для тих людей, які є багатшими: у кого є будинки, у кого є басейни з електропідігрівом. Там точно можна підвищувати тарифи і такі заможні люди можуть платити більше. Це не буде для них великою проблемою", - розповів глава енергокомітету в ефірі телемарафону.

Як зростуть ціни на електроенергію

Як повідомив керівник однієї з енергетичних компаній, на нараді в Офісі президента в квітні обговорювали підвищення тарифу на електроенергію:

для населення з 1,44-1,68 грн/кВт - год до 2,88 грн/кВт-год,

для бізнесу - з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Він підкреслив, що підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки — це дозволить збалансувати "Енергоатом" і теплову генерацію, які в минулому році мали великі збитки.

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко зазначив, що якщо порівнювати наш тариф на електрику з сусідніми країнами, то він у 3-4 рази менший.

"Навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більше половини населення споживає до 150 кВт-год. Це в місяць вони будуть платити додатково 150 гривень. Ну давайте так скажу: не смертельно", - підкреслив Кучеренко в ефірі телемарафону.

Тарифи на електроенергію зараз

В даний час в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць, а понад цей обсяг - 1,68 грн/кВт-год.

Ціна на газ і світло в Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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