Monobank закриває рахунки: кому відмовляють в обслуговуванні та чому

Клієнту відмовили в обслуговуванні в monobank / Фото pixabay.com

Популярний серед українців monobank потрапив у скандал. Один з клієнтів поскаржився на те, що банк відмовив йому в обслуговуванні.

Рішення банк прийняв після двох років, протягом яких чоловік був його клієнтом. Про це він написав на сайті Мінфін.

У чому причина відмови в обслуговуванні

За його словами, він кілька разів втрачав телефон і банківські картки. Через деякий час йому на телефон надійшло СМС-повідомлення про відмову обслуговування в monobank.

"В один прекрасний день ні з того ні з чого мені приходить смс, що я не є більше клієнтом банку. Виявляється, тому, що я часто міняю карти з урахуванням того, що я жодного разу не брав у них кредит, а тільки приносив прибуток банку, і ніяких проблем у мене в житті з ними не було", – написав чоловік.

Він також додав, що для того, щоб забрати з рахунків залишок коштів, йому доведеться звертатися в банк із заявою.

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Що кажуть в monobank

Представник monobank вже прокоментував скаргу клієнта, якому відмовили в обслуговуванні.

Представник банку вибачився і пояснив, що monobank приймає рішення про закриття рахунків і відмову від обслуговування на основі інформації з різних джерел.

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Раніше повідомлялося про те, що клієнтці Приватбанку встановили кредитний ліміт без її відома. В результаті жінці довелося виплачувати гроші, які вона нібито використовувала.

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