Світові страхові компанії оцінили шокуючі збитки від війни в Україні і готуються до виплат

Маріуполь / Маріупольська міськрада

Війна Росії проти України може обійтися світовим страховим компаніям у кілька мільярдів доларів, пише Financial Times.

"Наслідки цієї жахливої ситуації будуть відчуватися у великому масштабі. Страхові претензії будуть пред'являтися, ринок працює над тим, щоб зрозуміти їх масштаб", - заявив головний виконавчий директор London Market Group Керолайн Вагстафф.

Відзначається, що страхові компанії намагаються мінімізувати причетність до війни, відмовляючись від нових угод, які можуть привести до додаткових збитків в Росії.

А ось в ситуації із застрахованими суднами, літаками, будівлями і сировинними товарами, які вже торкнулася війна, збиток може бути вже відчутний.

читайте такожКоли в Україні закінчиться війна і помре Путін: астролог назвала датиЗокрема, акції андеррайтерів Lloyd's of London, таких, як Lancashire і Beazley, які є фахівцями в області політичних і військових ризиків, різко просіли за останні тижні.

У зв'язку з цим, Lloyd's of London очікує отримати значний, але в цілому прийнятний збиток - від 1 млрд доларів до 4 млрд доларів.

Крім того, загальна вартість близько 600 зарубіжних літаків, що знаходяться в Росії, може становити порядка13 млрд доларів і якщо їх не вдасться повернути, то втрати глобального страхового ринку складуть близько 5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців.

Читайте також: