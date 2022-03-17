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Сі Цзіньпін прозрів: Китай ускладнює життя Росії в чотири способи

17 березня 2022, 19:41

Протягом останніх тижнів КНР вжила заходів у чотирьох сферах, щоб дистанціюватися від ізольованої російської економіки.

Путін, Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін не підтримує Путіна / Reuters

Незважаючи на те, що Китай є торговим партнером Росії №1, Пекін має інші економічні пріоритети. А за останні тижні КНР вжила заходів у чотирьох сферах, щоб дистанціюватися від ізольованої російської економіки, повідомляє CNN.

Дозволяє рублю впасти. Китайська валюта, юань не торгується повністю вільно, замість цього рухається в межах, встановлених чиновниками Народного банку Китаю. Минулого тижня вони подвоїли торговий діапазон рубля, у зв'язку з чим російська валюта стрімко почала знецінюватися. При цьому Пекін не надає Москві жодних послуг.

Відмовляється конвертувати резерви. Москва тримає резерви на суму 90 мільярдів доларів в юанях. Якби Китай дозволив конвертувати ці гроші в долари або євро, РФ стало б простіше, але репутаційні ризики через введення проти Росії західних санкцій роблять це малоймовірним.

Заборона на експорт запчастин літаків. У Росії визнали, що Китай відмовився відправляти запчастини для літаків в РФ, яка вона шукає альтернативні поставки після введення західних санкцій. Тому вона почала шукати їх у Туреччині та Індії.

Заморожування інвестицій в інфраструктуру. Азіатський банк інфраструктурних інвестицій в Пекіні на початку березня повідомив, що" в інтересах банку "призупиняє всю свою діяльність, пов'язану з Росією і Білоруссю,"у міру розгортання війни в Україні". Це означає, що всі кредити для РФ зараз заморожені.

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