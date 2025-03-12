Долар рвонув вгору, євро обвалився: НБУ встановив новий курс валют

Американська валюта дорожчає третій день поспіль.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют в Україні 13 березня

Що відбувається з валютою на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара на 13 березня. Американська валюта продовжує дорожчати третій день поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на четвер, 13 березня, встановили на рівні 41,51 грн/дол. Гривня послабилася на 10 копійок порівняно з попереднім днем.

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На відміну від долара, європейська валюта подешевшала на 5 копійок. Офіційний курс євро на 13 березня становить 45,16 грн/євро.

Станом на 16:00 котирування гривні на міжбанківському валютному ринку були такими:

Долар США – 41,54-41,57 грн/дол. (купівля/продаж).

Євро – 45,20-45,22 грн/євро.

Порівняно із закриттям попереднього дня, долар на міжбанку подорожчав на 11 копійок.

На готівковому ринку спостерігається подальше зростання курсу американської валюти. Зокрема, долар подорожчав ще на 15 копійок і торгується на рівні 41,70 грн/дол.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, НБУ, ймовірно, буде змушений поступово послаблювати гривню до 45 грн/дол. до кінця року, прогнозує аналітик Олексій Козирєв. За його оцінками, середньорічний курс становитиме близько 43 грн/дол., а євро може зрости до 46,35–48 грн/євро.

Також, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, до 16 березня курс долара триматиметься в межах 41,4–42 грн/дол. як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Відповідно, 100 доларів коштуватимуть 4140–4200 грн.

Як повідомляв Главред, експерти прогнозують подальше здешевлення долара або його стабілізацію на рівні 41,70-41,80 грн/долар. Водночас НБУ може сприяти невеликій девальвації гривні.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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