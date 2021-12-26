Курс долара: експерти розповіли, чи легко буде купити / здати валюту під Новий Рік

Експерти розповіли, чи легко буде купити / здати валюту під Новий Рік / Reuters

Експерти видали детальний прогноз, з приводу того, чого саме варто українцям чекати від долара у короткий передноворічний тиждень. Про це повідомляє портал "Сьогодні".

На думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, зважаючи на зниження ділової активності в найближчий тиждень гривня залишиться в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар.

"Але якщо будуть відшкодування ПДВ і бюджетні виплати, гривня покаже більш вагоме ослаблення. До 30 грудня – остання дата податкових виплат, тому можуть з'явитися запізнілі ЕКСПОРТЕРИ з продажами валюти, але не думаю, що цей факт змінить загальні настрої. Ринок продовжує цілитися на позначку 27,5 грн/Долар. Орієнтири на 2022 рік ‒ понад 28,5 грн", - говорить він.

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На готівковому ринку ситуація може виявитися більш цікавою, так як в період тривалих свят і коротких робочих тижнів традиційно буває надлишок пропозиції валюти.

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"Доларовий" кеш " перед Новим роком буде досить дорогим для тих, хто захоче його купити, і вельми дешевим для тих, хто хоче його продати, особливо це виявиться помітним в західних регіонах, куди на свята традиційно з'їжджаються численні трудові мігранти. Вони масово змінюють валюту, на чому стануть наживатися насамперед торговці в обмінниках, адже багато банків на вихідні будуть закриті. Спред почне розповзатися з 20 до 30 копійок, а то і до 40. Тобто купити Долар можна буде по 27,30, а здати по 26,90", – говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/долар.

Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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