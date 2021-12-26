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Долар різко подорожчає: українцям дали сумний прогноз падіння гривні

26 грудня 2021, 01:16

Олександр Савченко пояснив, що при надлишку пропозиції долара на нього падала ціна.

Долар
/ УНІАН

Економіст Олександр Савченко спрогнозував курс долара у 2022 році.

Як підкреслив він у коментарі Obozrevatel, впливати на курс будуть погода взимку, політична і військова ситуація в країні.

"Якщо будуть діяти найбільш несприятливі фактори, може бути до 29. Якщо ні, я прогнозую до кінця року 27,5 плюс-мінус одиниця, на наступний рік близько 28. Це нормально. Це в межах коливань будь-якої валюти", - говорить економіст.

Він пояснив, що при надлишку пропозиції долара на нього падала ціна.

"Чому їх було багато? Заробітчани перераховували, експорт був досить хороший через зростання цін на метали, на зерно. Але був ще один вирішальний фактор, який, на мою думку, мав вирішальне значення. Ми не закупили достатню кількість енергоресурсів-вугілля і газу", - пояснив експерт.

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Він вважає, що посилення морозів в Україні, прогнозує він, спричинить термінову закупівлю енергоресурсів, що знецінить гривню.

"Коли ми почнемо дуже багато купувати? Коли прийдуть морози. Як тільки прийдуть страшні морози і ми почнемо в екстреному порядку купувати, де тільки можливо за будь-які гроші і вугілля, і газ, ринок відреагує, гривня девальвує, а долар знову почне рости в ціні", - додав Савченко.

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Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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