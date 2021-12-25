Долар обвалить гривню: українцям розкрили найгірший сценарій і назвали терміни

/ Reuters

Долар по відношенню до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних значень, заявив фінансовий аналітик Вадим Іосуб.

У коментарі kp.ua він пояснив, що в останній тиждень року від американської валюти не варто чекати сильних рухів (за відсутності геополітичного форс-мажору).

У свою чергу експерт Андрій Шевчишин упевнений в тому, що рано чи пізно імпортери газу і вугілля вийдуть на ринок з покупками валюти, що змістить центр ваги на користь долара.

За його словами, ринок живе в очікуванні традиційних для кінця місяця і тим більше року великих відшкодувань ПДВ. Даний фактор підтримає гривневу ліквідність у експортерів, обмеживши їх від покупки валюти. Також зберігаються очікування щодо бюджетних виплат підрядникам, які розмістять частину коштів у доларі для відходу від курсових ризиків.

Він не виключив, що ці фактори можуть зіграти на користь зміцнення долара, тим більше що його ослаблення стає приводом для покупки.

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"Зважаючи на зниження активності найближчим часом гривня залишиться в діапазоні 27,2-27,3 грн за долар. Однак якщо будуть відшкодування ПДВ і бюджетні виплати, гривня покаже більш вагоме ослаблення", - додав Шевчишин.

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Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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