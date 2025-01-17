Коли в Україні можуть зрости тарифи на світло: у Міненерго дали чітку відповідь

Ключові тези Галущенко:
- До кінця опалювального сезону тариф на світло не підвищуватимуть
- Наразі підстав для підвищення вартості електроенергії немає
- Тариф на газ і його розподіл також залишиться без змін
Тариф на електроенергію залишатиметься незмінним до завершення опалювального сезону. Уряд наразі не має планів щодо його підвищення. Про це міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" 17 січня.
"Той тариф, який є, дає можливість фінансово збалансувати ринок. Тому планів підняття тарифу на сьогодні не існує", - заявив міністр.
Галущенко підкреслив, що наразі немає економічних або технічних передумов для зростання вартості електроенергії. Проте міністр зауважив, що єдиною потенційною загрозою для стабільності тарифів можуть стати масштабні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
"Я не бачу ніяких передумов (для підвищення тарифів - Главред). Хіба що рівень руйнувань буде такий, що просто вони вже фізично не зможуть утримувати. Наприклад, Укренерго – тарифна організація, усі відновлення робить за власні кошти. Тому це має бути вже таке глобальне руйнування, щоб підняти це питання", - припустив Галущенко.
Крім того, міністр запевнив, що тарифи на газ та його розподіл також залишаться без змін.
Тарифи в Україні - останні новини
Нагадаємо, добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС не потребує підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тариф залишиться незмінним до кінця опалювального сезону, згідно з чинною постановою. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко
Також народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що наразі немає підстав для зростання тарифів на електроенергію. За його словами, продаж електроенергії приватним і державним компаніям забезпечує покриття витрат і отримання прибутку, що дозволяє утримувати тарифи на стабільному рівні.
Як повідомляв Главред, припинення транзиту російського газу через територію України з 1 січня не вплине на тариф для споживачів. Вартість газу для населення залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року.
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Хто такий Герман Галущенко?
Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".
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