Чи зміниться тариф на газ для українців: у 'Нафтогазі' дали чітку відповідь

Коротко:
- Тариф на газ для побутових споживачів залишається незмінним
- Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти
Припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня жодним чином не вплине на ціну газу для українців. Про це повідомляє газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна".
У заяві йдеться, що мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.
"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається.", - написали у "Нафтогазі".
У пресслужбі наголосили, що припинення транзиту російського газу ніяк не позначиться на добробуті українських родин.
"Гарантуємо стабільні тарифи та надійне газопостачання для кожної української домівки.", - додали в компанії.
Підвищення тарифів в Україні - останні новини
Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП повідомила, що поточний тариф на газ для населення залишиться незмінним. Як наголосили у комісії, рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.
Водночас у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. НКРЕКП попередньо схвалила проєкт підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).
Крім того, в Україні деякі мобільні оператори оголосили про підвищення цін на популярні тарифи. Зокрема, у компанії Vodafone повідомляли, що здорожчання зачепить 4 тарифи.
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Що таке "Нафтогаз України"?)
"Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також природного газу, повідомляє "Вікіпедія".
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