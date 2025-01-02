Чи зміниться тариф на газ для українців: у 'Нафтогазі' дали чітку відповідь

Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.

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Скільки потрібно платити за газ українцям? / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Тариф на газ для побутових споживачів залишається незмінним

Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти

Припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня жодним чином не вплине на ціну газу для українців. Про це повідомляє газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна".

У заяві йдеться, що мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.

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"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається.", - написали у "Нафтогазі".

У пресслужбі наголосили, що припинення транзиту російського газу ніяк не позначиться на добробуті українських родин.

"Гарантуємо стабільні тарифи та надійне газопостачання для кожної української домівки.", - додали в компанії.

Підвищення тарифів в Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП повідомила, що поточний тариф на газ для населення залишиться незмінним. Як наголосили у комісії, рішення про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

Водночас у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. НКРЕКП попередньо схвалила проєкт підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).

Крім того, в Україні деякі мобільні оператори оголосили про підвищення цін на популярні тарифи. Зокрема, у компанії Vodafone повідомляли, що здорожчання зачепить 4 тарифи.

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