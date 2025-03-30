Знижки до 52% на препарати: в МОЗ заявили про зниження цін в аптеках

Що сказав Ляшко:
- У квітні розпочнеться зниження цін на деякі препарати
- На дороговартісні ліки з'явиться суттєва знижка
З 1 квітня 2025 року в Україні розпочинається зниження цін на 116 препаратів в аптеках. Про це в етері телемарафону повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
За його словами, діапазон знижок буде від 52% до 5%. Але 5% - це на дуже дороговартісний препарат, тому там суттєва знижка також буде в середньому.
"Ми виходимо на 222 препарати, середня знижка фіксується на рівні 17%", - зауважив він.
Міністр наголосив, що для зниження вартості ліків для кінцевого споживача запровадять референтне ціноутворення.
"Ми зараз порівнюємо ціни, які є в дев'яти країнах ЄС, і не дозволяємо виробникам, а також постачальникам, імпортерам реєструвати у нас лікарський засіб, якщо вони його збираються продавати дорожче, ніж у країнах, з якими ми порівнюємо ціни", - додав Ляшко.
Ціни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред повідомляв, що Україні знову знижуються ціни на картоплю. Це пов’язано з вкрай низьким попитом на даний продукт, повідомили аналітики проекту EastFruit.
Напередодні стало відомо, що в Україні ціни на помідори почали стрімко знижуватися. Однією з причин падіння ціни на овоч - збільшення поставок помідорів з Туреччини.
Раніше повідомлялося, що в Україні очікується коливання цін на яйця, особливо перед Великоднем, коли попит на цей продукт, разом з цінами, традиційно зростає.
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Хто такий Віктор Ляшко?
Віктор Ляшко — український лікар. Міністр охорони здоров'я України з 20 травня 2021 року. Головний державний санітарний лікар України. Входить до Поважної ради Громадської ініціативи "Орден святого Пантелеймона" та до складу Української наглядової ради Superhumans Center - всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей, пише Вікіпедія.
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