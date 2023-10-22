Які банкноти не беруть термінали: у Нацбанку пояснили, як правильно поповнювати карти

Банківські термінали в Україні не беруть частини купюр. Наприклад, проблеми можуть бути з новими, лише випущеними банкнотами.

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З деякими купюрами у терміналах можуть бути проблеми: пояснення Нацбанку / колаж Главред, фото УНІАН

Банківські термінали в Україні періодично не приймають частину банкнот – проблеми можуть бути з новими, лише випущеними банкнотами. Крім того, в інтерв'ю порталу The Page розповів Валерій Строчков – начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу Нацбанку України.

"Також можуть бути проблеми з випадково випраними грошима. Бо термінал, на відміну від людини, побачить люмінесценцію паперу. Справжня банкнота може мати й інші забруднення, надриви тощо, з якими термінал її не приймає. Такі банкноти можна принести до банку , і касир має обміняти їх без проведення дослідження експертами НБУ", – зазначив чиновник.

Все складається саме так, оскільки є певні критерії, каже Строков, за якими банкноти обов'язково вилучаються на дослідження (і ці випадки до них не належать).

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"Ми зобов'язали наші уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні. Згідно з нашими нормативними документами, вони мають їх передавати на дослідження до Національного банку. Крім уповноважених банків, громадяни можуть звертатися зі значно пошкодженими банкнотами гривні до підрозділів НБУ в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро). Для відшкодування важливо, щоб збереглося щонайменше 55% купюри", – пояснив він.

Нещодавно в Україні НБУ зобов'язав усі банки, які обмінюють пошкоджені купюри доларів на нові (інкасо), вказувати клієнтам вартість та терміни обміну (але для цього потрібно заплатити комісію).

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.

Також в Україні з 9 травня 2023 року змінилися правила блокування банківських рахунків за борги – насамперед за комунальні послуги.

Стало відомо, що якщо раніше лише ті боржники, які не сплатили щонайменше 100 тисяч грн, могли залишитися без доступу до своїх рахунків, то тепер це торкнеться навіть тих, кому потрібно заплатити близько 200 грн.

До того повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіштовхнувся із проблемою - разом із курсом долара у нього підвищувалися відсотки за кредитом. Чоловік розповів, що мав валютний кредит у банку на купівлю авто під заставу цього авто. У результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку .

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