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Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Ангеліна Підвисоцька
15 травня 2025, 04:00
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НБУ становив новий курс валют на четвер, 15 травня. Гривня раптово сильно послабила позиції щодо євро.
курс валют
Курс валют на 15 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 15 травня
  • На скільки впав долар
  • На скільки подешевшав курс євро

Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 15 травня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер, 15 травня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,53 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, гривня незначно впала щодо американської валюти.

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Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінився курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро сильно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 46,58 грн/євро, що на 49 копійок більше, ніж 14 травня. Відносно до євро гривня значно ослабила свої позиції.

На міжбанку торги закрились з таким курсом:

  • долар - 41,47-41,50 грн/долар;
  • євро - 46,52-46,55 грн/євро.

Курс долара - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Окрім цього, також стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Водночас не варто виключати, що на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори.

Водночас українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Зловмисники маскуються під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.

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