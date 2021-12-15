Гречка по 65 грн/кг: ціни на крупи в 2022 році різко злетять

Ціни на гречку в Україні / УНІАН

З Нового 2022 року в Україні подорожчають майже всі популярні продукти. На 10-15% можуть подорожчати крупи і каші.

"Зростання оптово-відпускних і роздрібних цін на крупи супроводжується, перш за все, зростанням цін на зернові та зернобобові культури. Відпускні ціни виробників за рік зросли на 16-19%. Інфляцією, яка з початку року досягла 6,5%. Зростанням тарифів на електроенергію, воду, газ для підприємств. З січня тарифи на електроенергію збільшилися на 36,6%, а на водопостачання та водовідведення – на 10,9% і 17,3% відповідно. Виробники харчової продукції були змушені закласти зростання цін на комунальні платежі у вартість товарів. Також спостерігалося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату роботи", - говорить віце-президент Національної академії аграрних наук Ануш Балян, пише 112ua.

За словами віце-президента НААН, незважаючи на те, що валовий збір зернових вже майже на 15% більше показника минулого року, а, згідно з останніми прогнозами, виробництво зернових і зернобобових культур в Україні в 2021/22 маркетинговому році вже досягло 75,6 млн т (на 16% більше, ніж минулого року), зниження цін на крупи не прогнозується.

Ціни на крупи в 2022 році

У нинішньому році в Україні в середньому ціни виробників круп зросли на 6,8%, а з 2022 року ціни можуть злетіти ще на 10-15%.

Гречана крупа подорожчає на 20% і коштуватиме 65 грн/кг.

Горохова крупа подорожчає на 10-15% і перевищить 24 грн/кг.

Кукурудзяна і пшенична перевищить 20 грн/кг.

Ячмінна крупа може подорожчати на 12-14%, до позначки понад 18 грн/кг.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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