Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

Уряд спрямує реверсну дотацію на підтримку деокупованих та прифронтових громад.

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В Україні у 2025 році будуть виділені кошти на підтримку громад біля лінії фронту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міністерство розвитку громад

У державний бюджет 2025 року будуть закладені гроші на підтримку громад, які потерпають від ворожих обстрілів та перебувають близько до лінії зіткнення. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На нараді Зеленського з представниками уряду та Верховної Ради ухвалили рішення про збереження реверсної донації у бюджетах прифронтових громадах.

У 2025 році планується перерозподілити 14,9 мільярдів гривень реверсної донації, щоб підтримати деокуповані та прифронтові громади.

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"Це справедливе та необхідне рішення для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни. Окрім того, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії. Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях", - заявив Кулеба.

Бюджет-2025 - останні новини

Нагадаємо, уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання. Пріоритети залишилися незмінними - оборона, обороноздатність і безпека України. На ці цілі пропонується виділити 2 трлн 225 млрд грн, а всі кошти українських платників податків підуть винятково на забезпечення Сил безпеки і оборони, на виготовлення і закупівлю нової зброї, дронів і техніки.

Також Главред зазначав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, а наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують скоротити бюджет на соціальні витрати. Наразі виплати для внутрішньо переміщених осіб змінювати не планують, адже всі ключові нововведення вже були проведені.

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