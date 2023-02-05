Є два способи: експерти пояснили, як українці можуть збільшити собі пенсію

Українці, які йдуть на пенсію, можуть двома способами збільшити показник зарплати, від якого залежить її майбутній розмір.

Є способи збільшити собі пенсію - експерти / колаж УНІАН

Громадяни України, які збираються йти на пенсію, можуть двома способами. збільшити показник зарплати, від якого залежить розмір майбутньої пенсійної винагороди. Про це розповіли експерти "Соціальної платформи".

Як кажуть експерти, для того щоб "підняти" свою зарплату для розрахунку майбутньої пенсії можна так:

виключивши "невигідні" періоди роботи (коли отримували низьку офіційну зарплату);

доплативши єдиний соціальний внесок (ЄСВ) ‒ додатково до того, що вже виплатив до бюджету країни роботодавець.

Експерти стверджують - зарплата враховується у формулі розрахунку пенсії у вигляді коефіцієнта. Для того, щоб його отримати, потрібно взяти свою зарплату за кожен місяць і розділити її на середню зарплату по Україні (станом на місяць розрахунку). І, відповідно, чим вище підсумковий коефіцієнт, тим краще.

При розрахунку дозволяється використовувати так звану оптимізацію заробітку. Це пророблений механізм, який дозволяє виключити до шістдесяти місяців з розрахунку. При цьому є обмеження ‒ всі ці місяці повинні йти в трудовій біографії поспіль. А загальна їх тривалість не повинна перевищувати однієї десятої від усього стажу.

При цьому, стверджують експерти, чим більше у людини страхового стажу, тим вище пенсія. Відповідно, покупка додаткового стажу теж вельми позитивно позначиться на розмірі виплат.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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