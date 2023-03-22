Експерт попередив українців про можливе подорожчання оренди житла: як сильно і чому

В Україні вже в квітні можуть піднятися ціни на оренду житла. У Києві вартість може підвищитися на 10%, каже експерт.

У квітні вартість оренди житла в Україні може подорожчати - експерт / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні вже в наступному місяці, квітні нинішнього року, можуть помітно піднятися ціни на оренду житла. Про це він у коментарі порталу "Обозрєватєль" заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

"З Нового року ринок оренди став стабільним, в тому плані, що немає зміни зростання вгору або навпаки. Оренда знайшла вже свої показники і на одному рівні і тримається. Так вона рухається і сьогодні. Більше попиту стало на оренду, якщо брати по Києву, в порівнянні із зимовим періодом. Традиційно в цей час оренда більш активно починає працювати, отже, не виключається, що ціни можуть дещо піднятися, починаючи з квітня", – сказав Піта.

За його словами, в столиці вартість оренди житла може підвищитися на 10%. А також ціни можуть зрости в інших великих містах країни ‒ особливо в тих, куди активно повертаються біженці (наприклад, Харків і Запоріжжя).

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Як каже Піта, в західних регіонах країни ситуація з орендою житла теж змінилася. Попит на знімання житла поступово падає в Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській області. Ціни в останні місяці знизилися на 20% (хоча ще як і раніше помітно вище, ніж була до повномасштабного військового вторгнення в Україну).

У центральних областях, стверджує Піта, попит зріс вже на 20%. Поки ситуація стабільна, а ціни знижуються.

"В Одесі ціни дещо зросли – на 10-15%, але на елітну нерухомість попит дещо відновлюється, тому ціни впали істотно-на 30-40%. Цікаво, що ціни на оренду зросли в Харкові і Запоріжжі ‒ в Харкові аж на 20%, а в Запоріжжі – на 10-15%", – підсумував експерт.

Подорожчання життя - зросли ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Стверджується, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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