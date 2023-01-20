200 гривень за кг: в Україні встановили рекордні ціни на популярний продукт

Раніше свиняча грудка коштувала приблизно 169 гривень за кілограм, то зараз сума становить майже 177 гривень.

Ціни на м'ясо в Україні / Reuters, pixabay

В Україні значно подорожчали м'ясні та ковбасні вироби. Порівняно з попереднім місяцем у січні 2023 року ціни змінилися залежно від виду продукції та торгової марки.

"У порівнянні з попереднім місяцем м'ясні продукти подорожчали в середньому на 1,90%. У грудні 2022 року цей індекс по відношенню до попереднього місяця становив 102,41%", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Наприклад, раніше свиняча грудка коштувала приблизно 169 гривень за кілограм, то зараз сума становить майже 177 гривень.

За кілограм свинячої грудки доведеться викласти 176, 81 гривень. Лопатка і ребра варіюються в ціновому діапазоні 161-167 гривень за кілограм. У категорії свинини найдорожчим є ошийок - 192 гривні за кілограм.

А ось шашлик навпаки впав в ціні. У грудні його середня ціна склала 183 гривні, в той час як в січні він коштує 174 гривні. Таке значне зниження можна пов'язати з не сезонністю покупки.

Ціни на сало в Україні

Домашнє сало не змінило своїх цінових позицій. У грудні 2022 року, що у січні 2023 року воно коштує рівно 189 гривень за кілограм.

А ось солоне сало дещо зросло в ціні з 262 до 271 гривні за кілограм.

Середня ціна на копчений виріб становить 315 гривень. При тому, що найвища сума за кілограм - 660 гривень, а найнижча - 85.

Ціни на ковбасні вироби

Варена ковбаса також має великі розбіжності в ціні. Середня ціна буде 159 гривень, але в залежності від виробника вона може бути і 99 і майже 300 гривень за кілограм.

А ось середня вартість сосисок становить 157 гривень.

Ціни на продукти

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в 2023 року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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