"Ніхто ж не заробляє": Монатік висловився про шалені ціни на оренду житла в Україні

Монатік висловився про шалені ціни на оренду житла в Україні / скріншот

Після початку війни ціни на оренду квартир у відносно безпечних регіонах України злетіли до небес.

Співак Дмитро Монатік вважає, що це необгрунтовано. В інтерв'ю славі Дьоміну він заявив, що орендарям потрібно залишити ціни, які були до війни, бо багато українців просто не в змозі оплачувати нові рахунки.

"Це дуже неоднозначні питання... мені здається, що сьогодні потрібно так: якщо вам потрібно пожити, то живіть. Я розумію, що у всіх закінчуються гроші, на чомусь потрібно заробляти, але можна хоч не піднімати ціни, а залишити такими, якими вони були. Ніхто ж не заробляє, зараз людям дуже складно. Люди думають як їм вижити, а тепер ще й про те, як заплатити за це місце", - зазначив Монатік.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники шукають покинуті квартири, щоб незаконно заселити туди співробітників російської Федеральної Служби безпеки.

ФСБ-шники завезли свої сім'ї в окуповане місто ще місяць тому. Весь цей час вони жили в готелях. Однак, очевидно, жити в готелях їм набридло.

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