"Економічний паспорт" українця можуть розширити на пенсіонерів – Арахамія

Дію "економічного паспорта" українця можуть розширити на пенсіонерів / УНИАН

Дію "економічного паспорта" українця у майбутньому можуть розширити також на пенсіонерів старше 70-80 років.

Про це сказав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що цю ініціативу є за що критикувати. Зокрема, за те, що вона поширюється тільки на дітей, які народилися після 2019 року, а не на усіх дітей.

"Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширюватимуть і на інших дітей, і на пенсіонерів", – зазначив народний депутат.

Арахамія наголосив, що пенсіонери, особливо старше 70-80 років, не мають можливості додатково заробляти, тому повинні мати безумовний базовий дохід.

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За словами нардепа, він не дивується, що є незадоволені і критики цього закону. Проте Арахамія наголосив, що важливо було зробити цей крок і спрямувати кошти за використання українських надр на персональні рахунки українських дітей.

При цьому голова фракції відкидає варіант, що такі "економічні паспорти" можуть бути у майбутньому скасовані.

"Ніхто цього не зробить, бо це буде політичне самогубство – забрати гроші в дітей. Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо до 4 мільйонів виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "Я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", – вважає народний депутат.

"Економічний паспорт" українця

Відповідний законопроєкт вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський 10 грудня.

Ідея "економічного паспорта" українця передбачає, що частину коштів, які держава отримує від реалізації природних благ – надр, земель, копалин або ліцензійних зборів з них – перераховуватимуть на рахунки українських дітей.

Передбачається, що діти отримають 20 тис. євро (618 тис. грн за курсом на 20 грудня 2021 року). Гроші виділять тільки тим, хто народився в 2019 році і пізніше. Діти зможуть скористатися коштами після досягнення 18 років, і витратити їх на освіту, купівлю житла або на лікування важких хвороб, якщо це знадобиться до 18 років.

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