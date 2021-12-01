Українським дітям платитимуть гроші за використання надр: Зеленський внесе законопроєкт

Зеленський внесе до ВР законопроєкт про економічний паспорт українця / Офис президента Украины

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця до 10 грудня цього року.

Згідно з цим документом, плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України, розповів глава держави під час звернення до депутатів ВР сьогодні, 1 грудня.

Президент нагадав, що вчора, 30 листопада, депутати проголосували за податковий закон №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

"Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр, накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України", – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що після досягнення повноліття юні українці зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні чи на інші потреби.

Реклама

"Завдяки цим двом законам наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей", – додав президент.

читайте також Екс-міністр екології відмовився від 2 ліцензій на видобуток надр: РНБО взялася за охорону природиЕкономічний паспорт українця – що відомо

Ідея запровадження економічного паспорта українця обговорюється в Україні уже упродовж двох років. Цей механізм передбачає, що на рахунках дітей накопичуватиметься частина коштів, які держава отримує від реалізації природних благ – надр, земель, копалин або ліцензійних зборів з них. Накопичені гроші діти зможуть витратити після повноліття – можливо, на певні цілі, наприклад, освіту.

Плани запровадити економічний паспорт українця звучали ще у передвиборчій програмі президента Володимира Зеленського у 2019 році. Проте в останні роки щодо цієї обіцянки звучало мало конкретики.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні виступає у Верховній Раді зі щорічним посланням.

Вас може зацікавити: