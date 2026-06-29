Долар раптово подешевшав, а євро пішов угору: курс валют на 30 червня

НБУ оновив офіційні курси валют на вівторок, 30 червня.

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Курс валют на 30 червня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 30 червня

Наскільки зміцнив свої позиції євро

Який курс злотого втановлено на 30 червня

На вівторок, 30 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. В останній день червня долар дещо подешевшає відносно гривні, а євро піде вгору. Злотий також виріс відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 30 червня

На вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,84 гривні за долар. Національний банк України послабив американську валюту відносно гривні на 1 копійку порівняно з понеділком, 29 червня.

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Курс євро на 30 червня

Євро дещо зміцнив свої позиції відносно української валюти. Офіційний курс євро на вівторок встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, що на 3 копійки більше, ніж у попередній день.

Курс злотого на 30 червня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 30 червня на порівняно з 29 червня на 1 копійку - до 11,93 гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара та євро в липні - експерт

У липні валютний ринок України може перебувати під впливом кількох ключових чинників, серед яких активність імпортерів, динаміка цін на енергоносії, обсяги міжнародної фінансової підтримки та безпекова ситуація. Про це в коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лесовий.

За його оцінками, курс долара в цей період, найімовірніше, коливатиметься в межах 44,5-45,5 грн/$, тоді як євро може перебувати в діапазоні 51-53 грн/€, за умови що співвідношення євро до долара на світових ринках залишатиметься в коридорі 1,14-1,18

"Тобто загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься в прийнятному режимі - без надмірних коливань", - підсумував Лесовий.

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, на понеділок, 29 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Американська валюта продовжує втрачати свої позиції, тоді як євро значно виріс відносно гривні. Злотий також зміцнів відносно української валюти.

Раніше повідомлялося, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі Главреду сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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