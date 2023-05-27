Долар скакне до 44 грн: експерт озвучив песимістичний прогноз курсу валют

Середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року складе 41,8 грн/долара, прогнозує експерт Артем Щербина.

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Курс долара в Україні / Колаж Главред, фото УНІАН

Середній офіційний курс долара в Україні за підсумками майбутнього року, 2024-го, повинен буде складе 41,8 грн за Долар, а до кінця року він зросте до 43 грн за долар. Про це повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на прогноз, який озвучив директор з інвестицій та керівник департаменту R&D в інвестиційному банку Capital Times Артем Щербина.

При цьому експерт озвучив головний фактор, який буде особливо впливати на курс долара − жорстке регулювання валютного ринку Нацбанком.

Щербина особливо зазначив, що, згідно з його прогнозом, в 2025 році гривня продовжить слабшати. Тобто цього року середній курс долара нібито становитиме 43,6 грн/Долар, а завершить він рік на рівні 44 грн/Долар.

"Поки ми знаходимося в лещатах, але зняття обмежень буде впливати на валютний ринок. Дуже довго у нас були обмеження, і ми не знаємо, як він відреагує, коли вони будуть зняті, яким буде попит на валюту", - підсумував експерт.

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