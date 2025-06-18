Долар стрибнув вгору, а євро послабило позиції: яким буде курс валют 19 червня

Курс євро опустився нижче психологічної позначки у 48 гривень.

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Яким буде курс долара та євро 19 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як зміниться курс долара 19 червня

Який курс євро встановив НБУ на завтра

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні на 19 червня, а курс євро навпаки просів. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином завтра офіційний курс долара становитиме 41,6293 гривень, в той час як сьогодні, 18 червня, він залишається на рівні 41,5255 гривень. Таким чином американська валюта здорожчає на 10 копійок.

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Водночас Нацбанк послаблює євро. 19 червня курс євро буде становити 47,9028 гривень, хоча сьогодні за офіційним курсом за 1 євро потрібно віддати 48,0159 гривень.

На міжбанку 18 червня курс долара зріс на 14 копійок до 41,67-41,71 гривень у порівнянні із закриттям попереднього дня. А ось на готівковому ринку курс долара просів до 41,75 гривень, що на 10 копійок менше.

Долар США / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що курс валют в Україні впродовж нового робочого тижня залишиться контрольованим і прогнозованим. Валютний ринок не штормитиме, а курс американського долара не стрибне до нових вершин.

Раніше стало відомо, що цього року курс євро, на думку експерта Сергія Мамедова, відображатиме загальні світові тренди і співвідношення на зовнішніх ринках.

Нещодавно фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що зараз можна купувати долари, поки валюта коштує менше, ніж 42 грн/долар, а ось євро як інвестиція таїть ризики.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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