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Ціна на долар виросла: НБУ оголосив курс валют на 20 червня

Альона Вороніна
19 червня 2025, 16:54
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Долар подорожчав, а євро навпаки знизилося у ціні.
курс валют
Ціна на долар виросла/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • НБУ підвищив курс гривні до долара на 20 червня
  • Натомість євро подешевшало

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Офіційний курс долара на 20 червня 2025 року встановлений на рівні 41,6854 гривень за 1 долар (+0,0561 грн).

Про це йдеться на сайті регулятора. Варто зазначити, що тенденція до подорожчання долара спостерігається уже другий день підряд.

відео дня

При цьому євро навпаки дешевшає. Офіційний курс євро буде становити 47,859 гривень за 1 євро (-0,0438 грн).

На міжбанку порівняно із попереднім днем сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж).

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,85 гривень. Курс євро при цьому впав на 5 копійок до 48,30 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні – останні новини

Раніше Главред розповів, як зміниться вартість долара та євро до 29 червня. З’явився прогноз курсу долара та євро на період з 23 по 29 червня. Такий прогноз дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Також раніше повідомлялося, що курс долара "підскочить" під 45 грн – українцям розкрили тривожний сценарій. Волатильність залишиться помірною, оскільки механізм "керованої гнучкості", що діє в Україні, працює ефективно, вважає Сергій Мамедов.

Нагадаємо, українці все більше переходять на користування готівкою – стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не спішать переходити на безготівкові розрахунки.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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