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"Спекуляції на валютному ринку": українців попередили про різкі стрибки курсу

Олексій Тесля
17 червня 2025, 10:49
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Судячи з поточної динаміки, євро залишиться основним об'єктом спекулятивної торгівлі, вважає Олексій Козирєв.
Що буде з курсом до кінця жовтня
Українці дізналися прогноз валютного курсу / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Головне:

  • Не виключені несподівані зміни в курсі євро по відношенню до долара
  • Євро залишиться основним об'єктом спекулятивної торгівлі

Ситуація на валютному ринку України залишається напруженою, і не виключені несподівані зміни як у курсі євро щодо долара на світових біржах, так і в його співвідношенні до гривні на внутрішньому ринку.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, у період до 10 червня долар у банках торгуватиметься в діапазоні від 41,05 до 41,90 грн, а в обмінних пунктах - від 41,10 до 41,80 грн.

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Щодо євро, то, за його оцінкою, у банках його продаватимуть і купуватимуть за курсом від 46,90 до 48,50 грн, а в обмінниках - у межах 47,10-48,70 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Главред

"Судячи з поточної динаміки, євро залишиться основним об'єктом спекулятивної торгівлі на готівковому ринку, особливо на початку тижня - 17 і 18 червня", - зазначив Козирєв.

Він також припускає, що Нацбанк України продовжить активно втручатися в торги, практично щодня продаючи валюту на міжбанківському ринку, щоб стримувати різкі коливання курсу.

Курс валют - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро незабаром може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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