Курсові 'загострення': як зміниться вартість долара та євро до 29 червня

Прогноз курсу долара та євро на період з 23 по 29 червня.

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Прогноз курсу валют / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

Курс валют наступного тижня, ймовірно, буде стабільним

Війна на Близькому Сході може внести свої корективи у співвідношення долара до євро

Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде досить незначною

Наразі валютний ринок перебуває в позитивній "затяжній" фазі стабільності, а наступний тиждень не стане виключенням. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він зауважив, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде досить незначною, що може свідчити про відсутність розривів в попиті в різних сегментах ринку.

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За його словами, формування курсу євро відбуватиметься на основі світових котирувань пари долар/євро і за великим рахунком співвідношення вартості цих валют буде майже незмінним: 1 євро дорівнюватиме 1,1-1,15 дол.

"Разом з тим війна на Близькому Сході може внести свої корективи у співвідношення долара до євро. Наразі ситуація перебуває в розвитку, і курсові показники можуть бути досить мінливими. Вага американської валюти почасти залежатиме від активної чи пасивної ролі США у війні Ізраїлю проти Ірану та прямих економічних наслідків, як, приміром, зміни вартості нафти на світових ринках", - наголосив експерт.

Лєсовий також сказав, що буде з курсом валют наступного тижня, з 23 по 29 червня:

коридори валютних змін складуть 41,5-41,9 грн/дол. та 45,5-47,5 грн/євро на міжбанку та 41,45-41,8 грн/дол. та 45,5-47,5 грн/євро на готівковому ринку;

щоденні курсові зміни очікуються в рамках до 0,1-0,2 грн у банках і до 0,3 грн в обмінних пунктах;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Отже, ситуація на валютному ринку залишиться в межах травнево-червневих обставин. Будь-які курсові "загострення" залишаються лише гіпотетичними", - підсумував банкір.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 червня офіційний курс долара становить 41,6293 гривень. Водночас, курс євро встановлено на рівні 47,9028 гривень.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов заявив, що до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости до 43-44 гривень, тобто з липня по грудень очікується зростання на приблизно 2,5-5%.

Доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко сказав, що американська валюта стрімко втрачає позиції щодо інших світових валют, хоча нещодавно спостерігалося деяке уповільнення цього падіння.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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