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Долар пішов вниз: з'явився свіжий курс валют на 6 травня

Маріна Фурман
5 травня 2025, 18:29
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Гривня зміцнилася щодо валюти.
курс валют
Курс валют в Україні на 6 травня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 6 травня
  • Скільки коштуватиме євро

Національний банк України встановив офіційний курс долара на вівторок, 6 травня, на рівні 41,60 грн. Гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім днем.

Гривня також посилила свої позиції щодо європейської валюти. На сайті регулятора йдеться, що офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,19 грн за один євро. Гривня зміцнилася на 13 копійок.

відео дня

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,58/41,61 грн/дол., а євро - 47,23/47,26 грн/євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у першій декаді травня ситуація на валютному ринку збережеться на нинішньому рівні, але надалі - зміниться несприятливо для гривні. Згідно з прогнозом експерта Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, готівковий курс долара до гривні може повернутися на рівень 42 грн/дол.

Нещодавно МВФ істотно поліпшив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Нагадаємо, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що у травні гривня може сильно впасти щодо долара та євро. За його прогнозом, у травні курс долара коливатиметься на рівні 41,2-42,5 грн, а європейська валюта коштуватиме 46,0-49,0 грн за євро.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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