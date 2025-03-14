Долар різко обвалився після чотирьох днів росту: яким буде курс валют 17 березня

Згідно з даними НБУ, гривня незначно зміцнилася щодо долара США, проте зазнала суттєвого послаблення у співвідношенні з євро.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com

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Яким буде курс валют в Україні після вихідних

Що відбувається з валютою на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 17 березня, після чотирьох днів зростання. Водночас курс євро зріс. Про це свідчать дані з сайту регулятора.

Згідно з даними регулятора, гривня незначно зміцнилася щодо долара США, проте зазнала суттєвого послаблення у співвідношенні з євро. Так, курс долара на 17 березня встановили на рівні 41,51 грн/дол., що на 2 копійки нижче, ніж у попередній банківський день.

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Водночас щодо європейської валюти гривня зазнала помітного ослаблення. Офіційний курс євро на 17 березня встановлений на рівні 45,23 грн/євро, що на 23 копійки більше, ніж у попередній день.

На міжбанківському ринку до 16:00 15 березня валютні котирування виглядали наступним чином:

Долар США – 41,43/41,46 грн/дол.;

Євро – 45,14/45,16 грн/євро.

На готівковому ринку долар подешевшав на 5 копійок і наразі становить 41,75 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на 13 березня був на рівні 41,51 грн/дол., що на 10 копійок вище за попередній день. Євро, навпаки, подешевшав на 5 копійок – до 45,16 грн/євро.

Також фінансові аналітики прогнозують, що до кінця року Національний банк України може змушений послабити гривню до рівня 45 грн/дол. Зокрема, експерт Олексій Козирєв вважає, що середньорічний курс долара становитиме приблизно 43 грн/дол., а євро може зрости до 46,35–48 грн/євро.

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, у найближчі дні курс долара залишатиметься в межах 41,4–42 грн/дол. як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. Це означає, що 100 доларів коштуватимуть від 4140 до 4200 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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