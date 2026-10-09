Долар, євро та злотий синхронно полетіли вверх: зʼявився курс валют на 12 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 12 жовтня.

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Курс валют на 12 жовтня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 12 жовтня

Наскільки подорожчав євро

Який курс злотого втановлено на 12 жовтня

На понеділок, 12 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар, євро та злотий посилили свої позиції відносрно української валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 12 жовтня

На понеділок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,88 гривні за долар. Таким чином долар посилив свої позиції на 3 копійки порівняно з попереднім днем.

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Курс євро на 12 жовтня

Курс євро стрімко полетів угору. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто гривня впала на 18 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 12 жовтня

НБУ посилив курс польського злотого до гривні на 12 жовтня на порівняно з 9 жовтня на 3 копійки - до 11,48 гривні.

Яким буде курс валют до 18 жовтня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що наступного тижня різкої зміни курсових орієнтирів попри зростання тиску на гривню не прогнозується.

За його прогнозом, курс долара на міжбанку утримуватиметься в межах 44,7-45,3 грн, а євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн.

Однак він додав, що середина жовтня стане для національної валюти перевіркою на витривалість.

"Йдеться не про боротьбу гривні з якимось одним фактором, а про цілу сукупність обставин: воєнні атаки, енергетичні ризики, імпортний попит, поступове подорожчання товарів і зростання суспільного психологічного навантаження", - наголосив банкір.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Главред писав, що на п’ятницю, 9 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро та долар знову стали дешевшими, а злотий - подорожчав.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн. За його словами, це базовий сценарій, ймовірність якого складає 65%.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк говорив, що в Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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