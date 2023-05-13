Комісія до 50%: в українських обмінниках і банках відмовляються приймати частину доларів

Обміняти долари в Україні можна не все, а за обмін деяких доведеться платити комісію.

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Курс долара, долар / УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні в обмінниках відмовляються приймати не тільки пошкоджені, але і застарілі банкноти доларів.

Для обміну такої купюри потрібно звертатися в банк, який відправить його банку-кореспонденту за кордон і проведе заміну. Така послуга оплачується окремо і в залежності від ступеня пошкодження може скласти до 50% від номіналу, пише Обозреватель.

Так, проблеми можуть виникнути:

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з валютою, яка має кілька пошкоджень відразу;

яка значно зношена (стара);

яка порвана;

на якій є плями фарби.

Залежно від ступеня зношеності або пошкодження купюри, розмір комісії може становити від 5 до 50%. У банках комісія може бути нижче, а у посередників при високій комісії гроші можуть віддати відразу.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Нинішнє, травневе, зміцнення національної валюти (зараз курс коливається на рівні 37,3 – 37,8 грн) Коробкова пояснює тим, що в Україні зараз у повному розпалі посівна кампанія.

Дивіться відео про те, чи чекати обвалу курсу гривні в 2023 році:

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