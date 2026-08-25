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Молодший син Ющенка повернувся до України зі США - чим він займається

Христина Трохимчук
25 серпня 2026, 12:26
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Третій президент України розповів, чим займається Тарас після навчання за кордоном.
Віктор Ющенко з молодшим сином Тарасом
Віктор Ющенко з молодшим сином Тарасом / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; facebook.com, Михайло Поплавський

Ви дізнаєтеся:

  • Яку освіту здобув молодший син Віктора Ющенка у США
  • Де зараз працює Тарас Ющенко в Києві

Третій президент України Віктор Ющенко в ефірі програми "Ранок у великому місті" повідомив, що його молодший син Тарас повернувся на батьківщину. Юнак тривалий час проживав у США, де здобував освіту в галузі інженерії та наукових технологій у престижному Массачусетському технологічному інституті.

Політик розповів, що зараз його син уже перебуває в Києві. Він застосовує знання, здобуті за кордоном, на практиці, працюючи в оборонній сфері країни.

відео дня

"Так (приїхав - прим. ред.). Він закінчив навчання, працює в Києві на одному дуже цікавому закритому заводі, який працює на перемогу", - поділився Віктор Ющенко.

Тарас Ющенко з матір'ю Катериною Ющенко та Михайлом Поплавським
Тарас Ющенко з матір’ю Катериною Ющенко та Михайлом Поплавським / фото: facebook.com, Михайло Поплавський

З поверненням Тараса вся велика родина екс-президента, у якого п’ятеро дітей і п’ятеро онуків, нарешті зібралася в повному складі. Тепер вони планують спільну поїздку до рідного села політика - Хоружівки в Сумській області, підбираючи найбезпечніший час:

"Зараз з’їхалися всі діти. Ми обираємо такий день, щоб поменше стріляли, і поїдемо. Усі разом! У мене п’ятеро дітей і п’ятеро онуків, тож це чимало", - зазначив політик.

Віктор Ющенко зараз
Віктор Ющенко зараз / скрін з відео

Нагадаємо, що під час навчання за кордоном Тарас Ющенко працював у дослідницьких лабораторіях університету й займався найскладнішими технічними розробками. Раніше Віктор Андрійович із гордістю ділився подробицями навчання сина.

"Тарас Вікторович займається: ракетою, літаком і третім проєктом - відновленням української "Мрії", тієї, що в Гостомелі. Непросто. Там щотижня п’ять іспитів. Це перший університет у світі. І не лише за політехнічним напрямом. Щодня дзвонить, сумує. Я перевіряю, чи ліг він спати", - розповідав Ющенко.

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Про персону: Віктор Ющенко

Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем’єр-міністр України (1999–2001). Народний депутат України V скликання (2002–2005), засновник і голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993–2000), виконувач обов’язків голови Національного банку України (27 січня 1997 – 5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

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